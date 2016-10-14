В Україні з липня підвищать пенсії





Про це



Зокрема, як розповіли у Пенсійному фонді з 1 липня 2018 року збільшується розмір прожиткового мінімуму, зокрема:



на одну особу в розрахунку на місяць — з 1 700 грн до 1 777 грн ;

для осіб, які втратили працездатність — з 1 373 грн до 1 435 грн.

У зв’язку з цим з 1 липня органи Пенсійного фонду перерахують:



мінімальну пенсійну виплату (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) для осіб, які не мають страхового стажу для чоловіків 35 років, для жінок 30 років (для осіб, яким пенсія призначена до 1 жовтня 2011 року відповідно 25 та 20 років страхового стажу). Розмір пенсії буде збільшено з 1 373 грн до 1 435 грн;



максимальний розмір пенсії (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Максимальний розмір пенсії буде становити 14 350 грн;



розмір надбавки, передбаченої Законом “Про донорство крові та її компонентів”. Розмір надбавки буде збільшено з 170 грн до 177,70 грн.



Нагадаємо, наступного разу цього року пенсії підвищать з 1 грудня. Крім того, у 2019 році пенсії українців також зростатимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня мінімальна пенсія зросте до 1 435 грн, а максимальна — до 14 350 грн.Про це УНН повідомили у Пенсійному фонді у відповідь на запит.Зокрема, як розповіли у Пенсійному фонді з 1 липня 2018 року збільшується розмір прожиткового мінімуму, зокрема:на одну особу в розрахунку на місяць — з 1 700 грн до 1 777 грн ;для осіб, які втратили працездатність — з 1 373 грн до 1 435 грн.У зв’язку з цим з 1 липня органи Пенсійного фонду перерахують:мінімальну пенсійну виплату (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) для осіб, які не мають страхового стажу для чоловіків 35 років, для жінок 30 років (для осіб, яким пенсія призначена до 1 жовтня 2011 року відповідно 25 та 20 років страхового стажу). Розмір пенсії буде збільшено з 1 373 грн до 1 435 грн;максимальний розмір пенсії (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Максимальний розмір пенсії буде становити 14 350 грн;розмір надбавки, передбаченої Законом “Про донорство крові та її компонентів”. Розмір надбавки буде збільшено з 170 грн до 177,70 грн.Нагадаємо, наступного разу цього року пенсії підвищать з 1 грудня. Крім того, у 2019 році пенсії українців також зростатимуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію