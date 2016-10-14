вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні з липня підвищать пенсії

В Україні з липня підвищать пенсії
З 1 липня мінімальна пенсія зросте до 1 435 грн, а максимальна — до 14 350 грн.

Про це УНН повідомили у Пенсійному фонді у відповідь на запит.

Зокрема, як розповіли у Пенсійному фонді з 1 липня 2018 року збільшується розмір прожиткового мінімуму, зокрема:

на одну особу в розрахунку на місяць — з 1 700 грн до 1 777 грн ;
для осіб, які втратили працездатність — з 1 373 грн до 1 435 грн.
У зв’язку з цим з 1 липня органи Пенсійного фонду перерахують:

мінімальну пенсійну виплату (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) для осіб, які не мають страхового стажу для чоловіків 35 років, для жінок 30 років (для осіб, яким пенсія призначена до 1 жовтня 2011 року відповідно 25 та 20 років страхового стажу). Розмір пенсії буде збільшено з 1 373 грн до 1 435 грн;

максимальний розмір пенсії (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Максимальний розмір пенсії буде становити 14 350 грн;

розмір надбавки, передбаченої Законом “Про донорство крові та її компонентів”. Розмір надбавки буде збільшено з 170 грн до 177,70 грн.

Нагадаємо, наступного разу цього року пенсії підвищать з 1 грудня. Крім того, у 2019 році пенсії українців також зростатимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсія, надбавка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» підписала трьох новачків
Сьогодні, 19:56
На Волинь під виглядом теплиці намагалися ввезти контрабандні запчастини
Сьогодні, 19:40
В Україні з липня підвищать пенсії
Сьогодні, 19:34
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 червня
Сьогодні, 19:00
Через спалах африканської чуми на Волині відстрілюватимуть кабанів
Сьогодні, 18:41
Схожі новини
Підвищення пенсій в Україні: хто і скільки отримає надбавку Підвищення пенсій в Україні: хто і скільки отримає надбавку
13 червень, 11:49
Як збільшити пенсію на кілька сотень гривень Як збільшити пенсію на кілька сотень гривень
14 жовтень, 2016, 07:27
Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді
29 травень, 06:44
Пенсіонерам обіцяють перерахунок виплат Пенсіонерам обіцяють перерахунок виплат
26 березень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди пливе Луцьк? ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
«Волинь» підписала трьох новачків
Сьогодні, 19:56
 0
На Волинь під виглядом теплиці намагалися ввезти контрабандні запчастини
Сьогодні, 19:40
 0
В Україні з липня підвищать пенсії
Сьогодні, 19:34
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8