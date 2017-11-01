На «Ягодині» в іноземця вилучили колекцію картин на понад 1 мільйон гривень

Волинські митники вилучили у громадянина Естонії колекцію живопису на більше мільйона гривень.Твори живопису, які наприкінці квітня цього року були затримані на митному посту "Ягодин", оцінені експертами на 1 мільйон 32 тисячі 400 гривень.Їх було виявлено в багажному відсіку автомобіля, яким керував громадянин Естонії під час в’їзду в Україну «червоним коридором». Увагу митників привернули 15 картонних коробок, у яких знаходилися 314 картин, 3 ікони та рекламна вивіска, всього – 318 творів живопису.Вони були затримані та скеровані на експертизу до Волинського краєзнавчого музею. Відповідно до висновків фахівців, усі досліджувані предмети мають культурну цінність.Зокрема, ікони «В’їзд Господній в Єрусалим», «Образ святого Великомученика Дмитрія Чудотворця», «Різдво Господнє (з поклонінням волхвів)», а також рекламна вивіска вина «Опорто» датуються XIX століттям. Тобто, вони виготовлені 50 і більше років тому і підлягають обов’язковому письмовому декларуванню незалежно від вартості та способу переміщення через митний кордон.314 картин авторства визнаних на світовому рівні художників-авангардистів Дмитра Ракітіна (ДІМА), Василя Кандінського, Олександра Лабаса, Едуарда Штейнберга, Миколи Денисовського, Івана Кудряшова оцінені експертами в 1 мільйон 13 тисяч 900 гривень.Таким чином, громадянин Естонії був зобов’язаний письмово задекларувати колекцію культурних цінностей, чого не зробив.Зазначені дії кваліфікуються за статтею 472 Митного Кодексу України як «недекларування товарів комерційного призначення» і тягнуть за собою конфіскацію товару з накладенням штрафу в розмірі 100 відсотків його вартості.Остаточне рішення за протоколом про порушення митних правил прийматиме суд. Твори живопису після експертизи повернуті на тимчасове зберігання на склад митниці.