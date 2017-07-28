Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Сьогодні, 14:32
Настала довгоочікувана пора відпусток. Усі метушливо готуються до відпочинку: купують нові речі, креми від засмаги, листають туристичні буклети і обирають маршрути. Однак для тих, хто не має багато часу на планування або ж не хоче «забивати» голову зайвим, хороший варіант – послуги турагенцій.
Луцька туристична компанія «GЕО express», яку заснували троє креативних чоловіків – Юрій Барський, Тарас Погребський та Геннадій Голуб, підшукала три найцікавіші локації для відпочинку на Чорному та Азовському морях.
ОДЕСА
За словами одного зі співзасновників «GЕО express» Геннадія Голуба, Одеса не потребує додаткової реклами, адже це місто – українське Ріо-де-Жанейро, де кожен знайде варіанти дозвілля до смаку.
«Південна столиця України славиться культурним (можна відвідати оперу), пляжним (тут розташовані найвідоміші пляжі: «Ланжерон», «Аркадія», «золотий берег»), творчим відпочинком, гумором», - розповів він.
«GЕО express» готова втілити будь-які забаганки туристів: від дегустацій вина, до катання на яхті.
«Туристична галузь тепер дуже гнучка і ми готові втілювати побажання людей, радити їм щось, супроводжувати», - зауважив співзасновник туристичної компанії.
Окрім того, в Одесі є багато закладів авторської кухні, наприклад, кафе «Молодость», ресторан «Риба» чи еспресо-бар «Тишина», які можна відвідати в рамках гастро-туру.
Економ-варіант на 8 днів та 7 ночей обійдеться від 3900 гривень. Пропозиція включає у себе трансфер комфортабельним автобусом із Луцька у дві сторони, проживання в пансіонаті та триразове харчування. Вартість відпочинку з проживанням в апартаментах класу «люкс» з виглядом на море стартує від 10000 гривень.
ЗАТОКА І КАРОЛІНО-БУГАЗ
«Затока зараз – дуже відомий бренд, бо там проводять «Z-Games» – фестиваль, який «перекочував» із кримського Казантипу. Цей курорт більше підходить для молоді», - наголосив Геннадій Голуб.
Відпочивальникам пропонують проживання у пансіонатах на першій лінії морського узбережжя – «Смарагді» та «Примор’ї».
«Це нові затишні пансіонати зі спортивною інфраструктурою. Можливо обрати варіанти з одно- дво- чи триразовим харчуванням», - розповів один із співзасновників «GЕО express».
Туристична компанія зможе доставити у будь-яку локацію в межах 200 кілометрів від місця відпочинку. Зокрема, у Білгород-Дністровську фортецю, котра увійшла в 7 найкращих фортець країни, виноробні шабо, одеські катакомби або ж українську Венецію – місто Вилкове.
Кароліно-Бугаз – спокійний курорт для тих, хто бажає розслабитись, каже Геннадій Голуб. Тут вам не заважатиме гучна музика та крики відпочивальників.
Тур на 8 днів та 7 ночей із проживанням на першій лінії в двох населених пунктах стартує від 3800 гривень.
АРАБАТСЬКА СТРІЛКА
«Цьогоріч ми пропонуємо відкрити Азовське море зовсім з іншого ракурсу. Це море з найкращим кліматом – там досить сухо і повітря насичене корисними мікроелементами, зокрема сіллю та йодом», - відзначив співзасновник туристичної компанії.
Найліпше відпочинок на Арабатській Стрілці для батьків із дітьми, а також для людей старшого віку, котрі полюбляють спокій, зауважив Геннадій Голуб.
«На Арабатській Стрілці є лікувальні грязі затоки Сиваш, термальні джерела, соляні озера на кшталт Мертвого моря, які влітку набувають темно-рожевого окрасу», - поділився чоловік.
Зі слів Геннадія Голуба, хороший бонус Азовського моря – у ньому немає медуз і воно постійно тепле через те, що мілке:
«Море дуже схоже на наш Світязь із багатьма пляжами, де можуть купатися діти. Погода може зіпсуватися, а вода буде теплою».
З Арабатської Стрілки вас можуть доправити до «оази в пустелі», одного з 7 природних чудес – заповідника «Асканія-Нова». Або ж запропонують урізноманітнити морський відпочинок, поїхавши до міста Нова Каховка, яке славиться керамічними вишиванками на фасадах будівель і коньячним заводом «Таврія», де можна продегустувати продукцію.
Вартуватиме поїздка на 8 днів та 7 ночей від 4100 гривень.
Передрук заборонено.
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Луцька туристична компанія «GЕО express», яку заснували троє креативних чоловіків – Юрій Барський, Тарас Погребський та Геннадій Голуб, підшукала три найцікавіші локації для відпочинку на Чорному та Азовському морях.
ОДЕСА
За словами одного зі співзасновників «GЕО express» Геннадія Голуба, Одеса не потребує додаткової реклами, адже це місто – українське Ріо-де-Жанейро, де кожен знайде варіанти дозвілля до смаку.
«Південна столиця України славиться культурним (можна відвідати оперу), пляжним (тут розташовані найвідоміші пляжі: «Ланжерон», «Аркадія», «золотий берег»), творчим відпочинком, гумором», - розповів він.
«GЕО express» готова втілити будь-які забаганки туристів: від дегустацій вина, до катання на яхті.
«Туристична галузь тепер дуже гнучка і ми готові втілювати побажання людей, радити їм щось, супроводжувати», - зауважив співзасновник туристичної компанії.
Окрім того, в Одесі є багато закладів авторської кухні, наприклад, кафе «Молодость», ресторан «Риба» чи еспресо-бар «Тишина», які можна відвідати в рамках гастро-туру.
Економ-варіант на 8 днів та 7 ночей обійдеться від 3900 гривень. Пропозиція включає у себе трансфер комфортабельним автобусом із Луцька у дві сторони, проживання в пансіонаті та триразове харчування. Вартість відпочинку з проживанням в апартаментах класу «люкс» з виглядом на море стартує від 10000 гривень.
ЗАТОКА І КАРОЛІНО-БУГАЗ
«Затока зараз – дуже відомий бренд, бо там проводять «Z-Games» – фестиваль, який «перекочував» із кримського Казантипу. Цей курорт більше підходить для молоді», - наголосив Геннадій Голуб.
Відпочивальникам пропонують проживання у пансіонатах на першій лінії морського узбережжя – «Смарагді» та «Примор’ї».
«Це нові затишні пансіонати зі спортивною інфраструктурою. Можливо обрати варіанти з одно- дво- чи триразовим харчуванням», - розповів один із співзасновників «GЕО express».
Туристична компанія зможе доставити у будь-яку локацію в межах 200 кілометрів від місця відпочинку. Зокрема, у Білгород-Дністровську фортецю, котра увійшла в 7 найкращих фортець країни, виноробні шабо, одеські катакомби або ж українську Венецію – місто Вилкове.
Кароліно-Бугаз – спокійний курорт для тих, хто бажає розслабитись, каже Геннадій Голуб. Тут вам не заважатиме гучна музика та крики відпочивальників.
Тур на 8 днів та 7 ночей із проживанням на першій лінії в двох населених пунктах стартує від 3800 гривень.
АРАБАТСЬКА СТРІЛКА
«Цьогоріч ми пропонуємо відкрити Азовське море зовсім з іншого ракурсу. Це море з найкращим кліматом – там досить сухо і повітря насичене корисними мікроелементами, зокрема сіллю та йодом», - відзначив співзасновник туристичної компанії.
Найліпше відпочинок на Арабатській Стрілці для батьків із дітьми, а також для людей старшого віку, котрі полюбляють спокій, зауважив Геннадій Голуб.
«На Арабатській Стрілці є лікувальні грязі затоки Сиваш, термальні джерела, соляні озера на кшталт Мертвого моря, які влітку набувають темно-рожевого окрасу», - поділився чоловік.
Зі слів Геннадія Голуба, хороший бонус Азовського моря – у ньому немає медуз і воно постійно тепле через те, що мілке:
«Море дуже схоже на наш Світязь із багатьма пляжами, де можуть купатися діти. Погода може зіпсуватися, а вода буде теплою».
З Арабатської Стрілки вас можуть доправити до «оази в пустелі», одного з 7 природних чудес – заповідника «Асканія-Нова». Або ж запропонують урізноманітнити морський відпочинок, поїхавши до міста Нова Каховка, яке славиться керамічними вишиванками на фасадах будівель і коньячним заводом «Таврія», де можна продегустувати продукцію.
Вартуватиме поїздка на 8 днів та 7 ночей від 4100 гривень.
Передрук заборонено.
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Коментарі 1
За ті гроші - за кордон і тільки за кордон!!!
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