Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам

За словами одного зі співзасновників «GЕО express» Геннадія Голуба, Одеса не потребує додаткової реклами, адже це місто – українське Ріо-де-Жанейро, де кожен знайде варіанти дозвілля до смаку.«Південна столиця України славиться культурним (можна відвідати оперу), пляжним (тут розташовані найвідоміші пляжі: «Ланжерон», «Аркадія», «золотий берег»), творчим відпочинком, гумором», - розповів він.«GЕО express» готова втілити будь-які забаганки туристів: від дегустацій вина, до катання на яхті.«Туристична галузь тепер дуже гнучка і ми готові втілювати побажання людей, радити їм щось, супроводжувати», - зауважив співзасновник туристичної компанії.Окрім того, в Одесі є багато закладів авторської кухні, наприклад, кафе «Молодость», ресторан «Риба» чи еспресо-бар «Тишина», які можна відвідати в рамках гастро-туру.Економ-варіант на 8 днів та 7 ночей обійдеться від 3900 гривень. Пропозиція включає у себе трансфер комфортабельним автобусом із Луцька у дві сторони, проживання в пансіонаті та триразове харчування. Вартість відпочинку з проживанням в апартаментах класу «люкс» з виглядом на море стартує від 10000 гривень.«Затока зараз – дуже відомий бренд, бо там проводять «Z-Games» – фестиваль, який «перекочував» із кримського Казантипу. Цей курорт більше підходить для молоді», - наголосив Геннадій Голуб.Відпочивальникам пропонують проживання у пансіонатах на першій лінії морського узбережжя – «Смарагді» та «Примор’ї».«Це нові затишні пансіонати зі спортивною інфраструктурою. Можливо обрати варіанти з одно- дво- чи триразовим харчуванням», - розповів один із співзасновників «GЕО express».Туристична компанія зможе доставити у будь-яку локацію в межах 200 кілометрів від місця відпочинку. Зокрема, у Білгород-Дністровську фортецю, котра увійшла в 7 найкращих фортець країни, виноробні шабо, одеські катакомби або ж українську Венецію – місто Вилкове.Кароліно-Бугаз – спокійний курорт для тих, хто бажає розслабитись, каже Геннадій Голуб. Тут вам не заважатиме гучна музика та крики відпочивальників.Тур на 8 днів та 7 ночей із проживанням на першій лінії в двох населених пунктах стартує від 3800 гривень.«Цьогоріч ми пропонуємо відкрити Азовське море зовсім з іншого ракурсу. Це море з найкращим кліматом – там досить сухо і повітря насичене корисними мікроелементами, зокрема сіллю та йодом», - відзначив співзасновник туристичної компанії.Найліпше відпочинок на Арабатській Стрілці для батьків із дітьми, а також для людей старшого віку, котрі полюбляють спокій, зауважив Геннадій Голуб.«На Арабатській Стрілці є лікувальні грязі затоки Сиваш, термальні джерела, соляні озера на кшталт Мертвого моря, які влітку набувають темно-рожевого окрасу», - поділився чоловік.Зі слів Геннадія Голуба, хороший бонус Азовського моря – у ньому немає медуз і воно постійно тепле через те, що мілке:«Море дуже схоже на наш Світязь із багатьма пляжами, де можуть купатися діти. Погода може зіпсуватися, а вода буде теплою».З Арабатської Стрілки вас можуть доправити до «оази в пустелі», одного з 7 природних чудес – заповідника «Асканія-Нова». Або ж запропонують урізноманітнити морський відпочинок, поїхавши до міста Нова Каховка, яке славиться керамічними вишиванками на фасадах будівель і коньячним заводом «Таврія», де можна продегустувати продукцію.Вартуватиме поїздка на 8 днів та 7 ночей від 4100 гривень.