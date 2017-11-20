Через дивну смерть лучанки на медиків завели «кримінал»





Справу, яку відкрили за фактом смерті жінки на сьогодні закрили, - пише інтернет-видання



Кажуть, не має події злочини. Натомість правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження, яке стосується смерті жінки. Цього разу щодо медиків, які того вечора надавали жінці допомогу.



ЩО КАЖЕ ПОЛІЦІЯ?



Звістка про смерть на святвечір 42-річної Ірини Ващук миттєво розлетілася інтернетом. У справі ще тоді виникало чимало питань.



Спочатку місцеві ЗМІ писали про те, що жінку побили та пограбували, а померла вона від розриву селезінки.



Однак згодом правоохоронці таку версію відкинули та заявляли, що Ірина впала з висоти власного зросту до того ж була п'яна. Від травм, які отримала, й померла в лікарні.



Через трагічну смерть правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1, ст.115 (Вбивство) з додатковою позначкою "нещасний випадок".



У волинські поліції у відповіді на запит журналістів Волинь24 повідомили, що справу наразі закрили. Правоохоронці стверджують причина цьому - відсутність події злочину.



Також поліція зазначає, що ознак того, що жінці завдав шкоду хтось сторонній не має.



А причиною смерті праоохоронці називають - закриту черепно-мозкову травму, крововилив та забій стовбурової частини головного мозку.



Фатальні ушкодження жінка отримала від падіння з власного зросту.



Цікаво також, що у відповіді поліції жодним чином не згадується про розірвану селезінку. Про те, що саме цей орган став причиною смерті, раніше журналістам розповідали медики.



Наразі за фактом смерті Ірини Ващук кримінальне провадження закрите.



Натомість триває слідство щодо ще одного - дотичного до справи провадження.



Так, за кілька днів після смерті правоохороні відкрили "кримінал" проти медиків за неналежне виконання службових обов'язків.



ТРАГІЧНИЙ СВЯТВЕЧІР



Нагадаємо, саме вечір шостого січня для Ірини Ващук став останнім у її житті.



Того дня вона працювала у магазині "Пано" разом зі своєю колегою. Вони закрили магазин раніше, згодом же їх дороги розійшлися.



А вже за кілька годин перехожі помітили жінку поблизу піцерії "Соло" та викликали швидку допомогу. При волинянці не знайшли ні сумочки з гаманцем, ні телефона.



Медикам Ірина Ващук скаржилась на сильні болі в животі та неодноразово повторювала, що її збила машина.



Згодом у 2 ночі жінка померла. Медики називали причиною загибелі - розрив селезінки.



Натомість після трагедії версії щодо пограбування та побиття жінки правоохоронці спростували.



Окрім того, шукала поліція і свідків події, серед них й водійка червоного Mitsubishi Lancer.



За інформацією джерела в правоохоронних органах, слідчому вдалося з'ясувати, що саме вона приблизно в той час проїжджала проспектом Молоді. Однак відшукати жінку, так і не вдалося. Натомість інші свідки нібито бачили, як жінка, неодноразо падала.



Сьогодні справу щодо смерті 42-річної Ірини Ващук закрили. Однак й досі трагічний випадок викликає чимало питань. А винних у смерті жінки й досі не знайшли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка, яка трагічно померла на Святвечір у Луцьку , впала з висоти власного зросту. Саме таку причину її загибелі на сьогоднішній день називають правоохоронці.Справу, яку відкрили за фактом смерті жінки на сьогодні закрили, - пише інтернет-видання Волинь24 Кажуть, не має події злочини. Натомість правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження, яке стосується смерті жінки. Цього разу щодо медиків, які того вечора надавали жінці допомогу.Звістка про смерть на святвечір 42-річноїмиттєво розлетілася інтернетом. У справі ще тоді виникало чимало питань.Спочатку місцеві ЗМІ писали про те, що жінку побили та пограбували, а померла вона від розриву селезінки.Однак згодом правоохоронці таку версію відкинули та заявляли, що Ірина впала з висоти власного зросту до того ж була п'яна. Від травм, які отримала, й померла в лікарні.Через трагічну смерть правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1, ст.115 (Вбивство) з додатковою позначкою "нещасний випадок".У волинські поліції у відповіді на запит журналістів Волинь24 повідомили, що справу наразі закрили. Правоохоронці стверджують причина цьому - відсутність події злочину.Також поліція зазначає, що ознак того, що жінці завдав шкоду хтось сторонній не має.А причиною смерті праоохоронці називають - закриту черепно-мозкову травму, крововилив та забій стовбурової частини головного мозку.Фатальні ушкодження жінка отримала від падіння з власного зросту.Цікаво також, що у відповіді поліції жодним чином не згадується про розірвану селезінку. Про те, що саме цей орган став причиною смерті, раніше журналістам розповідали медики.Наразі за фактом смерті Ірини Ващук кримінальне провадження закрите.Натомість триває слідство щодо ще одного - дотичного до справи провадження.Так, за кілька днів після смерті правоохороні відкрили "кримінал" проти медиків за неналежне виконання службових обов'язків.Нагадаємо, саме вечір шостого січня для Ірини Ващук став останнім у її житті.Того дня вона працювала у магазині "Пано" разом зі своєю колегою. Вони закрили магазин раніше, згодом же їх дороги розійшлися.А вже за кілька годин перехожі помітили жінку поблизу піцерії "Соло" та викликали швидку допомогу. При волинянці не знайшли ні сумочки з гаманцем, ні телефона.Медикам Ірина Ващук скаржилась на сильні болі в животі та неодноразово повторювала, що її збила машина.Згодом у 2 ночі жінка померла. Медики називали причиною загибелі - розрив селезінки.Натомість після трагедії версії щодо пограбування та побиття жінки правоохоронці спростували.Окрім того, шукала поліція і свідків події, серед них й водійка червоного Mitsubishi Lancer.За інформацією джерела в правоохоронних органах, слідчому вдалося з'ясувати, що саме вона приблизно в той час проїжджала проспектом Молоді. Однак відшукати жінку, так і не вдалося. Натомість інші свідки нібито бачили, як жінка, неодноразо падала.Сьогодні справу щодо смерті 42-річної Ірини Ващук закрили. Однак й досі трагічний випадок викликає чимало питань. А винних у смерті жінки й досі не знайшли.

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