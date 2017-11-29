Тролейбусний скандал у Луцьку: «рогатий» поламався, кондруктор відмовлялася повертати гроші





У Луцьку в результаті технічної несправності на вулиці Винниченка зупинився тролейбус №4, - пише



В наслідок цього виник затор на дорозі. Без будь-яких пояснень та причини вимушеної зупинки контролер, не повідомивши пасажирів, почала висаджувати їх з транспорту.



Такі дії обурили пасажирів та вони почали вимагали повернення коштів за проїзд. У свою чергу кондуктор розпочала підвищувати голос та на відріз відмовлялася віддавати гроші. В результаті таких дій виник скандал між пасажирами та працівниками даного тролейбуса.



Одна із пасажирів набравши диспетчера КП «Луцького підприємства електротранспорту» вияснила, що контролер має повернути кошти в обмін на квитки. І лише після активної позиції пасажирів тролейбуса, контролер повернула кошти за проїзд в обмін на квитки.

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