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Тролейбусний скандал у Луцьку: «рогатий» поламався, кондуктор відмовлялася повертати гроші

Тролейбусний скандал у Луцьку: «рогатий» поламався, кондуктор відмовлялася повертати гроші
У Луцьку пасажири зламаного тролейбуса поскандалили з кондуктором, яка не хотіла віддавати гроші за проїзд.

У Луцьку в результаті технічної несправності на вулиці Винниченка зупинився тролейбус №4, - пише ВолиньUA.

В наслідок цього виник затор на дорозі. Без будь-яких пояснень та причини вимушеної зупинки контролер, не повідомивши пасажирів, почала висаджувати їх з транспорту.

Такі дії обурили пасажирів та вони почали вимагали повернення коштів за проїзд. У свою чергу кондуктор розпочала підвищувати голос та на відріз відмовлялася віддавати гроші. В результаті таких дій виник скандал між пасажирами та працівниками даного тролейбуса.

Одна із пасажирів набравши диспетчера КП «Луцького підприємства електротранспорту» вияснила, що контролер має повернути кошти в обмін на квитки. І лише після активної позиції пасажирів тролейбуса, контролер повернула кошти за проїзд в обмін на квитки.

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Теги: транспорт, тролейбуси, скандал
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Коментарі 1
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В останні кілька років завжди так. Негласна позиція керівництва.
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