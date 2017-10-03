У Луцьку двоє автоандонів заблокували візочок з двійнею





Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написала Вікторія Семенюк.



"Біля ТЦ "Гостинець" двійко автоАндонів заблокували пандуси. Довелось просити перехожих допомогти винести великогабаритну коляску з двійнею на бордюр, аби втрапити до магазину. А як людям, які пересуваються на візках? Шановні автоАндони, наполегливо прошу не паркуватися навпроти пандусів!" - йдеться у дописі жінки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу ТЦ "Гостинець" дві іномарки заблокували заїзд на пандуси.Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написала"Біля ТЦ "Гостинець" двійко автоАндонів заблокували пандуси. Довелось просити перехожих допомогти винести великогабаритну коляску з двійнею на бордюр, аби втрапити до магазину. А як людям, які пересуваються на візках? Шановні автоАндони, наполегливо прошу не паркуватися навпроти пандусів!" - йдеться у дописі жінки.

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