У Луцьку двоє автоандонів заблокували візочок з двійнею
Сьогодні, 18:17
У Луцьку поблизу ТЦ "Гостинець" дві іномарки заблокували заїзд на пандуси.
Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написала Вікторія Семенюк.
"Біля ТЦ "Гостинець" двійко автоАндонів заблокували пандуси. Довелось просити перехожих допомогти винести великогабаритну коляску з двійнею на бордюр, аби втрапити до магазину. А як людям, які пересуваються на візках? Шановні автоАндони, наполегливо прошу не паркуватися навпроти пандусів!" - йдеться у дописі жінки.
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Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написала Вікторія Семенюк.
"Біля ТЦ "Гостинець" двійко автоАндонів заблокували пандуси. Довелось просити перехожих допомогти винести великогабаритну коляску з двійнею на бордюр, аби втрапити до магазину. А як людям, які пересуваються на візках? Шановні автоАндони, наполегливо прошу не паркуватися навпроти пандусів!" - йдеться у дописі жінки.
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