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У Луцьку двоє автоандонів заблокували візочок з двійнею

У Луцьку двоє автоандонів заблокували візочок з двійнею
У Луцьку поблизу ТЦ "Гостинець" дві іномарки заблокували заїзд на пандуси.

Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написала Вікторія Семенюк.

"Біля ТЦ "Гостинець" двійко автоАндонів заблокували пандуси. Довелось просити перехожих допомогти винести великогабаритну коляску з двійнею на бордюр, аби втрапити до магазину. А як людям, які пересуваються на візках? Шановні автоАндони, наполегливо прошу не паркуватися навпроти пандусів!" - йдеться у дописі жінки.

У Луцьку двоє автоандонів заблокували візочок з двійнею
У Луцьку двоє автоандонів заблокували візочок з двійнею

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Теги: авто, порушення, автоандони
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