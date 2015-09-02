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Через спалах африканської чуми на Волині відстрілюватимуть кабанів

Через спалах африканської чуми на Волині відстрілюватимуть кабанів
Через спалах африканської чуми на Волині вирішили забезпечити депопуляцію диких свиней.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

"Протягом останніх місяців 30 випадків зафіксували вздовж кордону з Волинською областю. Минулого тижня зафіксували випадок загибелі дикої свині за півтора кілометри від Дорогуську", - зазначив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в області Богдан Лозинський.

Зі слів чиновника, щоночі приблизно 50 кабанів мігрують з території Польщі на Волинь та у зворотному напрямку, тож ризик поширення африканської чуми величезний.

Окрім того, в цілях профілактики оглянули свійських свиней в населених пунктах прикордоння, зокрема в Шацькому, Володимир-Волинському, Іваничівському та Любомльському районах. Там наразі не виявили не виявили гибелі і захворювань тварин на африканську чуму.

Також в Любомльській РДА ухвалили план дій щодо недопущення поширення та ліквідації спалаху. У 11 селах провели збори, де розповіли про профілактику та продензифікували 230 приміщень.

У Луцькому прикордонному загоні погодили список з 41 мисливця, які відстрілюватимуть диких свиней в неблагополучному районі.

Олександр Савченко доручив головам РДА, ВОУЛМГ, Держеконіспекції, управлінню екології ОДА забезпечити проведення депопуляції диких свиней на території області незалежно від сезону полювання.

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Теги: Олександр Савченко, кабани, відстріл, африканська чума
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