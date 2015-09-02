Через спалах африканської чуми на Волині відстрілюватимуть кабанів

Через спалах африканської чуми на Волині вирішили забезпечити депопуляцію диких свиней.Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Волинської ОДА"Протягом останніх місяців 30 випадків зафіксували вздовж кордону з Волинською областю. Минулого тижня зафіксували випадок загибелі дикої свині за півтора кілометри від Дорогуську", - зазначив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в областіЗі слів чиновника, щоночі приблизно 50 кабанів мігрують з території Польщі на Волинь та у зворотному напрямку, тож ризик поширення африканської чуми величезний.Окрім того, в цілях профілактики оглянули свійських свиней в населених пунктах прикордоння, зокрема в Шацькому, Володимир-Волинському, Іваничівському та Любомльському районах. Там наразі не виявили не виявили гибелі і захворювань тварин на африканську чуму.Також в Любомльській РДА ухвалили план дій щодо недопущення поширення та ліквідації спалаху. У 11 селах провели збори, де розповіли про профілактику та продензифікували 230 приміщень.У Луцькому прикордонному загоні погодили список з 41 мисливця, які відстрілюватимуть диких свиней в неблагополучному районі.Олександр Савченко доручив головам РДА, ВОУЛМГ, Держеконіспекції, управлінню екології ОДА забезпечити проведення депопуляції диких свиней на території області незалежно від сезону полювання.