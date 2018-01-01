На Волинь під виглядом теплиці намагалися ввезти контрабандні запчастини





Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль поблизу кордону, який за документами ввіз «конструкцію будівельну збірну з чорних металів (вживана теплиця)», задекларованою вартістю 36 тисяч гривень, - повідомили у прес-центрі СБУ.



Під час перевірки оперативники спецслужби виявили у вантажівці автомобільні запчастини загальною вартістю майже 200 тисяч доларів.



Митні платежі, які мали би сплатити до державного бюджету становлять приблизно 40 тисяч доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці попередили контрабанду до нашої країни автозапчастин на суму майже 200 тисяч доларів.Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль поблизу кордону, який за документами ввіз «конструкцію будівельну збірну з чорних металів (вживана теплиця)», задекларованою вартістю 36 тисяч гривень, - повідомили у прес-центрі СБУ.Під час перевірки оперативники спецслужби виявили у вантажівці автомобільні запчастини загальною вартістю майже 200 тисяч доларів.Митні платежі, які мали би сплатити до державного бюджету становлять приблизно 40 тисяч доларів.

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