«Волинь» підписала трьох новачків
Сьогодні, 19:56
Гравцями клубу стали Іван Цюпа, Ігор Карпенко та Назар Стасишин.
Про це повідомили в прес-службі футбольного клубу.
21 червня, контракт з нашою командою підписав Іван Цюпа. Новачок – 25-річний захисник, вихованець донецького «Шахтаря», який практично всю професійну кар’єру провів у складі маріупольського «Іллічівця», а минулого сезону захищав кольори кропивницької «Зірки» та був гравцем її основного складу (26 матчів, 2 голи у Прем’єр-лізі).
Ще двоє нових гравців приєдналися до «Волині» на правах оренди і обидва минулого сезону захищали кольори львівських «Карпат». 20-річний захисник Назар Стасишин минулого року дебютував за команду з сусідньої області в елітному дивізіоні чемпіонаті України, а його ровесник – форвард Ігор Карпенко – виступав за молодіжну команду «зелено-білих».
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Про це повідомили в прес-службі футбольного клубу.
21 червня, контракт з нашою командою підписав Іван Цюпа. Новачок – 25-річний захисник, вихованець донецького «Шахтаря», який практично всю професійну кар’єру провів у складі маріупольського «Іллічівця», а минулого сезону захищав кольори кропивницької «Зірки» та був гравцем її основного складу (26 матчів, 2 голи у Прем’єр-лізі).
Ще двоє нових гравців приєдналися до «Волині» на правах оренди і обидва минулого сезону захищали кольори львівських «Карпат». 20-річний захисник Назар Стасишин минулого року дебютував за команду з сусідньої області в елітному дивізіоні чемпіонаті України, а його ровесник – форвард Ігор Карпенко – виступав за молодіжну команду «зелено-білих».
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