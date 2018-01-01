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«Волинь» підписала трьох новачків

«Волинь» підписала трьох новачків
Гравцями клубу стали Іван Цюпа, Ігор Карпенко та Назар Стасишин.

Про це повідомили в прес-службі футбольного клубу.

21 червня, контракт з нашою командою підписав Іван Цюпа. Новачок – 25-річний захисник, вихованець донецького «Шахтаря», який практично всю професійну кар’єру провів у складі маріупольського «Іллічівця», а минулого сезону захищав кольори кропивницької «Зірки» та був гравцем її основного складу (26 матчів, 2 голи у Прем’єр-лізі).

Ще двоє нових гравців приєдналися до «Волині» на правах оренди і обидва минулого сезону захищали кольори львівських «Карпат». 20-річний захисник Назар Стасишин минулого року дебютував за команду з сусідньої області в елітному дивізіоні чемпіонаті України, а його ровесник – форвард Ігор Карпенко – виступав за молодіжну команду «зелено-білих».

«Волинь» підписала трьох новачків
«Волинь» підписала трьох новачків
«Волинь» підписала трьох новачків
«Волинь» підписала трьох новачків
«Волинь» підписала трьох новачків
«Волинь» підписала трьох новачків

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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