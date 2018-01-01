«Волинь» підписала трьох новачків

Гравцями клубу сталитаПро це повідомили в прес-службі футбольного клубу.21 червня, контракт з нашою командою підписав Іван Цюпа. Новачок – 25-річний захисник, вихованець донецького «Шахтаря», який практично всю професійну кар’єру провів у складі маріупольського «Іллічівця», а минулого сезону захищав кольори кропивницької «Зірки» та був гравцем її основного складу (26 матчів, 2 голи у Прем’єр-лізі).Ще двоє нових гравців приєдналися до «Волині» на правах оренди і обидва минулого сезону захищали кольори львівських «Карпат». 20-річний захисник Назар Стасишин минулого року дебютував за команду з сусідньої області в елітному дивізіоні чемпіонаті України, а його ровесник – форвард Ігор Карпенко – виступав за молодіжну команду «зелено-білих».