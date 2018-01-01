Муніципали прокоментували протистояння на Грушевського
Сьогодні, 21:07
Дозволи на гаражі, розташовані у Луцьку на проспекті Грушевського, 23 - застарілі.
Про це заявила директор департаменту муніципальної варти Луцькради Юлія Сиротинська, - передає інтернет-видання Волинь24.
«Це питання скандальне з однієї причини: за межами гаражного кооперативу встановлено три гаража. Встановлені відповідною особою, я думаю, ви вчора цього пана бачили. Він просто поставив ці гаражі і просто заробляє на цьому гроші. Звичайно, він буде підбурювати людей, кричати, робити відповідні речі, йому це вигідно. Він здає гараж за 700 гривень в місяць», - розповіла Сиротинська.
Нагадаємо, учора, 20 червня, у Луцьку на проспекті Грушевського місцеві мешканці ледь не побилися із представниками муніципальної варти. Останні хотіли демонтувати незаконні гаражі, згідно із розпорядженням Луцького виконкому, виданим ще торік у грудні.
Мешканці запевняли, що в них усі документи на металеві конструкції є та, що на цю землю вже хтось поклав око.
Представники муніципальної варти переконують, що попереджали людей про демонтаж заздалегідь. Два гаражі вже демонтували. Тих три, що лишились, обіцяють знести до липня.
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Про це заявила директор департаменту муніципальної варти Луцькради Юлія Сиротинська, - передає інтернет-видання Волинь24.
«Це питання скандальне з однієї причини: за межами гаражного кооперативу встановлено три гаража. Встановлені відповідною особою, я думаю, ви вчора цього пана бачили. Він просто поставив ці гаражі і просто заробляє на цьому гроші. Звичайно, він буде підбурювати людей, кричати, робити відповідні речі, йому це вигідно. Він здає гараж за 700 гривень в місяць», - розповіла Сиротинська.
Нагадаємо, учора, 20 червня, у Луцьку на проспекті Грушевського місцеві мешканці ледь не побилися із представниками муніципальної варти. Останні хотіли демонтувати незаконні гаражі, згідно із розпорядженням Луцького виконкому, виданим ще торік у грудні.
Мешканці запевняли, що в них усі документи на металеві конструкції є та, що на цю землю вже хтось поклав око.
Представники муніципальної варти переконують, що попереджали людей про демонтаж заздалегідь. Два гаражі вже демонтували. Тих три, що лишились, обіцяють знести до липня.
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Коментарі 1
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Ті гаражі які хочуть зносити належать іншим людям, пан Володимир їх просто захищає тому що розуміється в цьому, а те що наша нова поліція і муніципали не знають законів то це вже друге питання. Що ще цікаво, коли протистояння закінчилось з двору вийшло близько 25 муніципалів, багато було без форми. Вони завжди всім колективом зносити гаражі приїжджають?
Вибачте, але то цирк на дроті. Живу у цьому дворі з народження і ще ніхто ніколи на ті гаражі не скаржився.