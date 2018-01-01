Муніципали прокоментували протистояння на Грушевського





Про це заявила директор департаменту муніципальної варти Луцькради Юлія Сиротинська, - передає інтернет-видання



«Це питання скандальне з однієї причини: за межами гаражного кооперативу встановлено три гаража. Встановлені відповідною особою, я думаю, ви вчора цього пана бачили. Він просто поставив ці гаражі і просто заробляє на цьому гроші. Звичайно, він буде підбурювати людей, кричати, робити відповідні речі, йому це вигідно. Він здає гараж за 700 гривень в місяць», - розповіла Сиротинська.



Нагадаємо, учора, 20 червня, у Луцьку на проспекті Грушевського місцеві мешканці ледь не побилися із представниками муніципальної варти. Останні хотіли демонтувати незаконні гаражі, згідно із розпорядженням Луцького виконкому, виданим ще торік у грудні.



Мешканці запевняли, що в них усі документи на металеві конструкції є та, що на цю землю вже хтось поклав око.



Представники муніципальної варти переконують, що попереджали людей про демонтаж заздалегідь. Два гаражі вже демонтували. Тих три, що лишились, обіцяють знести до липня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дозволи на гаражі, розташовані у Луцьку на проспекті Грушевського, 23 - застарілі.Про це заявила директор департаменту муніципальної варти Луцькради, - передає інтернет-видання Волинь24 «Це питання скандальне з однієї причини: за межами гаражного кооперативу встановлено три гаража. Встановлені відповідною особою, я думаю, ви вчора цього пана бачили. Він просто поставив ці гаражі і просто заробляє на цьому гроші. Звичайно, він буде підбурювати людей, кричати, робити відповідні речі, йому це вигідно. Він здає гараж за 700 гривень в місяць», - розповіла Сиротинська.Нагадаємо, учора, 20 червня, у Луцьку на проспекті Грушевського місцеві мешканці ледь не побилися із представниками муніципальної варти. Останнінезаконні гаражі, згідно із розпорядженням Луцького виконкому, виданим ще торік у грудні.Мешканці запевняли, що в них усі документи на металеві конструкції є та, що на цю землю вже хтось поклав око.Представники муніципальної варти переконують, що попереджали людей про демонтаж заздалегідь. Два гаражі вже демонтували. Тих три, що лишились, обіцяють знести до липня.

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