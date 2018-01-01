Мешканці луцького гуртожитку – 3 роки без світла, газу і тепла
Сьогодні, 21:45
У луцькому гуртожитку уже три роки люди живуть ледь не в умовах середньовіччя – без світла, газу і тепла.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
Гуртожиток розташований практично у центрі міста – на вулиці Івана Франка.
Його мешканці їсти готують при свічках або харчуються у їдальнях, влітку миються на вулиці, а взимку, кажуть, - мерзнуть.
Детальніше про причини такої ситуації – у відео.
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Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
Гуртожиток розташований практично у центрі міста – на вулиці Івана Франка.
Його мешканці їсти готують при свічках або харчуються у їдальнях, влітку миються на вулиці, а взимку, кажуть, - мерзнуть.
Детальніше про причини такої ситуації – у відео.
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