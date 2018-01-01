Мешканці луцького гуртожитку – 3 роки без світла, газу і тепла





Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.



Гуртожиток розташований практично у центрі міста – на вулиці Івана Франка.



Його мешканці їсти готують при свічках або харчуються у їдальнях, влітку миються на вулиці, а взимку, кажуть, - мерзнуть.



Детальніше про причини такої ситуації – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому гуртожитку уже три роки люди живуть ледь не в умовах середньовіччя – без світла, газу і тепла.Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.Гуртожиток розташований практично у центрі міста – на вулиці Івана Франка.Його мешканці їсти готують при свічках або харчуються у їдальнях, влітку миються на вулиці, а взимку, кажуть, - мерзнуть.Детальніше про причини такої ситуації – у відео.

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