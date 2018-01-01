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Абітурієнт із Волині набрав максимальний бал із двох предметів на ЗНО

Абітурієнт із Волині набрав максимальний бал із двох предметів на ЗНО
В Україні фінішувало ЗНО. Кожен сьомий абітурієнт його провалив і тепер «гулятиме» ще рік.

Про це пише Вісник і К.

Цього року в Україні відмінників, які б набрали рекордний результат по 200 балів з трьох предметів, немає. Але є ті, хто зміг отримати максимальний бал з двох дисциплін, зокрема один – із Волині. Ще двоє – представники Львівщини, Полтавська область – 1, Харківська область – 4, Київ – 4.

Цього року вперше ЗНО писали учні ПТНЗ та коледжів. «Збільшення з 8% тих, які не склали, до 14% цього року, зумовлено тим, що з’явилась нова категорія. Здебільшого - це випускники професійно-технічних навчальних закладів», - зазначив директор УЦОЯО Вадим Карандій.

Отже, українську мову та літературу не склали 14,5%. Поріг з історії України не подолали теж 14% учнів. Математику не подужали майже 19%. Англійську, вперше застосовувалося аудіювання, не склало 13%. Вступна кампанія стартує вже другого липня.

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Теги: ЗНО, Волинь
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