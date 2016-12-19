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Німці готові інвестувати у волинський бізнес

Німці готові інвестувати у волинський бізнес
Волинська ОДА та Німецько-Український фонд уклали угоду про співпрацю задля залучення інвестицій.

Договір підписали 21 червня, - інформує Перший з посиланням на сюжет телеканалу Сфера-ТВ.

Німецько-Український фонд на сьогодні фінансує близько ста підприємств малого та середнього бізнесу на 240 мільйонів гривень. Дійшла черга скористатися такими перевагами і волинському бізнесу, - каже виконувач обов’язків керівника фонду Валерій Майборода.

Неабияк зацікавились подібною співпрацею і голови волинських ОТГ. Прийшли і для себе почути щось корисного. Розповіли, що також мають на меті фінансуватися з Німецько-Українського фонду. Результатами роботи обіцяли похизуватись публічно.


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Теги: інвестиції, Волинь
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