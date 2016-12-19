Німці готові інвестувати у волинський бізнес





Договір підписали 21 червня, - інформує



Німецько-Український фонд на сьогодні фінансує близько ста підприємств малого та середнього бізнесу на 240 мільйонів гривень. Дійшла черга скористатися такими перевагами і волинському бізнесу, - каже виконувач обов’язків керівника фонду Валерій Майборода.



Неабияк зацікавились подібною співпрацею і голови волинських ОТГ. Прийшли і для себе почути щось корисного. Розповіли, що також мають на меті фінансуватися з Німецько-Українського фонду. Результатами роботи обіцяли похизуватись публічно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська ОДА та Німецько-Український фонд уклали угоду про співпрацю задля залучення інвестицій.Договір підписали 21 червня, - інформує Перший з посиланням на сюжет телеканалу Сфера-ТВ.Німецько-Український фонд на сьогодні фінансує близько ста підприємств малого та середнього бізнесу на 240 мільйонів гривень. Дійшла черга скористатися такими перевагами і волинському бізнесу, - каже виконувач обов’язків керівника фондуНеабияк зацікавились подібною співпрацею і голови волинських ОТГ. Прийшли і для себе почути щось корисного. Розповіли, що також мають на меті фінансуватися з Німецько-Українського фонду. Результатами роботи обіцяли похизуватись публічно.

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