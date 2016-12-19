Німці готові інвестувати у волинський бізнес
Сьогодні, 22:26
Волинська ОДА та Німецько-Український фонд уклали угоду про співпрацю задля залучення інвестицій.
Договір підписали 21 червня, - інформує Перший з посиланням на сюжет телеканалу Сфера-ТВ.
Німецько-Український фонд на сьогодні фінансує близько ста підприємств малого та середнього бізнесу на 240 мільйонів гривень. Дійшла черга скористатися такими перевагами і волинському бізнесу, - каже виконувач обов’язків керівника фонду Валерій Майборода.
Неабияк зацікавились подібною співпрацею і голови волинських ОТГ. Прийшли і для себе почути щось корисного. Розповіли, що також мають на меті фінансуватися з Німецько-Українського фонду. Результатами роботи обіцяли похизуватись публічно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Договір підписали 21 червня, - інформує Перший з посиланням на сюжет телеканалу Сфера-ТВ.
Німецько-Український фонд на сьогодні фінансує близько ста підприємств малого та середнього бізнесу на 240 мільйонів гривень. Дійшла черга скористатися такими перевагами і волинському бізнесу, - каже виконувач обов’язків керівника фонду Валерій Майборода.
Неабияк зацікавились подібною співпрацею і голови волинських ОТГ. Прийшли і для себе почути щось корисного. Розповіли, що також мають на меті фінансуватися з Німецько-Українського фонду. Результатами роботи обіцяли похизуватись публічно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чистять річку Стир
Сьогодні, 22:53
Німці готові інвестувати у волинський бізнес
Сьогодні, 22:26
Мешканці луцького гуртожитку – 3 роки без світла, газу і тепла
Сьогодні, 21:45