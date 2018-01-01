Савченко закликав силовиків до війни із незаконним імпортом
Сьогодні, 00:19
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко закликав представників правоохоронних органів посилити боротьбу із незаконним ввезенням товарів.
Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
Питання посилення з незаконним ввезенням товарів обговорювали під час селекторної наради прем’єра Володимира Гройсмана з головами ОДА та керівниками силових структур.
Зокрема йшлося про те, що контрабандні схеми заподіюють колосальні збитки державному бюджету.
Савченко після завершення селектору закликав об`єднатися і волинських керівників силових структур та ДФС в боротьбі проти нелегального ввезення товарів. Наразі він прийматиме пропозиції щодо координування та спільних дій.
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Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
Питання посилення з незаконним ввезенням товарів обговорювали під час селекторної наради прем’єра Володимира Гройсмана з головами ОДА та керівниками силових структур.
Зокрема йшлося про те, що контрабандні схеми заподіюють колосальні збитки державному бюджету.
Савченко після завершення селектору закликав об`єднатися і волинських керівників силових структур та ДФС в боротьбі проти нелегального ввезення товарів. Наразі він прийматиме пропозиції щодо координування та спільних дій.
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