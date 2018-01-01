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Савченко закликав силовиків до війни із незаконним імпортом

Савченко закликав силовиків до війни із незаконним імпортом
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко закликав представників правоохоронних органів посилити боротьбу із незаконним ввезенням товарів.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.

Питання посилення з незаконним ввезенням товарів обговорювали під час селекторної наради прем’єра Володимира Гройсмана з головами ОДА та керівниками силових структур.

Зокрема йшлося про те, що контрабандні схеми заподіюють колосальні збитки державному бюджету.

Савченко після завершення селектору закликав об`єднатися і волинських керівників силових структур та ДФС в боротьбі проти нелегального ввезення товарів. Наразі він прийматиме пропозиції щодо координування та спільних дій.


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Теги: контрабанда, Волинь
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