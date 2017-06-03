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Нацгвардійці з Луцька привезли у дитячий табір спецекіпірування

Нацгвардійці з Луцька привезли у дитячий табір спецекіпірування
Бійці військової частини 1141 Національної гвардії із Луцька завітали до дітей у наметове містечко, аби розповісти про специфіку військової служби.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у соціальній мережі Facebook.

Поблизу селища Колки на Волині діяв православний молодіжний табір, який організовувала УПЦ КП. Наметове містечко розташоване у сосновому лісі на мальовничому березі річки Стир.

Серед відпочивальників у наметовому містечку були і діти військовослужбовців військової частини 1141 Національної гвардії України.

Під час заходу молодь ознайомилася із специфікою завдань, які покладені на Національну гвардію України та безпосередньо на військову частину. Військовослужбовці частини продемонстрували дітям спеціальну екіпіровку, яка є на озброєнні у гвардійців.


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Теги: Нацгвардія, Луцьк
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