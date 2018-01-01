У Луцьку чистять річку Стир





Про це повідомляє інтернет-видання



У Луцьку розпочалися роботи з розмулення та очистки річки Стир. Облаштовуються понтони для наших двох причалів. Зокрема для зведення понтонів використають списані труби від ДКП «Луцьктепло»



У міськраді стверджують, що руйнується нагромадження мулу і рослини, які на ньому виросли. Якщо це не чистити - таке нагромадження буде постійно збільшуватись і річка зрештою стане непрохідною в цьому місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочалися роботи із очистки річки Стир від нагромадження мулу.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 У Луцьку розпочалися роботи з розмулення та очистки річки Стир. Облаштовуються понтони для наших двох причалів. Зокрема для зведення понтонів використають списані труби від ДКП «Луцьктепло»У міськраді стверджують, що руйнується нагромадження мулу і рослини, які на ньому виросли. Якщо це не чистити - таке нагромадження буде постійно збільшуватись і річка зрештою стане непрохідною в цьому місці.

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