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У Луцьку чистять річку Стир

У Луцьку чистять річку Стир
У Луцьку розпочалися роботи із очистки річки Стир від нагромадження мулу.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

У Луцьку розпочалися роботи з розмулення та очистки річки Стир. Облаштовуються понтони для наших двох причалів. Зокрема для зведення понтонів використають списані труби від ДКП «Луцьктепло»

У міськраді стверджують, що руйнується нагромадження мулу і рослини, які на ньому виросли. Якщо це не чистити - таке нагромадження буде постійно збільшуватись і річка зрештою стане непрохідною в цьому місці.

У Луцьку чистять річку Стир

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Теги: Стир, Луцьк
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