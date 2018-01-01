До ОТГ поблизу Луцька хоче приєднатися село із сусіднього району

У селі Городині Рожищенського району відбулися громадські слуханння, які були присвячені питанню приєднання до уже існуючої Торчинської об’єднаної територіальної громади, що у Луцькому районі.Про це інформує Волинський центр розвитку місцевого самоврядування.Як розповіла радник із децентралізації Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування, жителі висловили думки про необхідність прискорення цього процесу, оскільки в минулому Городинівська сільська рада входила до складу Торчинської об’єднаної територіальної громади.З огляду на це жителі під час громадських слухань підтримали рішення про приєднання до Торчинської ОТГ.Зауважимо, що на громадські слухання прибуло кілька десятків мешканців села.Радник з муніципальних послугнаголосила на тому, що внаслідок приєднання до Торчинської ОТГ Городинівська громада прийме у своє розпорядження земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.Нині до складу Торчинської ОТГ входять Торчинська селищна рада (Торчин) та чотири сільські ради: Білостоцька (села Білостік, Горзвин), Буянівська (села Буяни, Усичі, Усичівські Будки), Веселівська (села Веселе, Верхи), Садівська (села Садів, Кошів). Вибори у Торчинській відбулися у квітні 2018 року.