вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зареєстрували новий суд

На Волині зареєстрували новий суд
На Волині проведено реєстрацію нової юридичної особи – Волинського апеляційного суду.

Про це йдеться у повідомленні Судової влади України.

Волинський апеляційний суд зареєстровано на виконання Указу Президента України «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах». Наказом голови Державної судової адміністрації України від 14 червня призначено тимчасового виконувача обов’язків керівника апарату Волинського апеляційного суду – Оксану Підгайну.

Здійснювати судочинство Волинський апеляційний суд розпочне після призначення суддів та працівників апарату відповідно до закону.

«Учасникам судових процесів та усім іншим зацікавленим особам повідомляємо, що Апеляційний суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство до до призначення у новостворений суд суддів та працівників апарату відповідно до закону», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону, у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та утворенням нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснювати правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи нового суду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До ОТГ поблизу Луцька хоче приєднатися село із сусіднього району
Сьогодні, 08:06
На Волині зареєстрували новий суд
Сьогодні, 06:52
Нацгвардійці з Луцька привезли у дитячий табір спецекіпірування
Сьогодні, 06:09
На Шацьких озерах не вистачає рятувальних постів
Сьогодні, 05:03
В Україні пообіцяли відмовитися від маршруток
Сьогодні, 04:00
Схожі новини
Екс-очільника управління юстиції Волині поновили на посаді Екс-очільника управління юстиції Волині поновили на посаді
21 червень, 13:45
Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО Екс-начальник управління юстиції Волині не писав заяву на звільнення. ФОТО
21 червень, 11:30
Митник з «Устилуга» заробив штраф Митник з «Устилуга» заробив штраф
21 червень, 05:09
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+ «Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
19 червень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До ОТГ поблизу Луцька хоче приєднатися село із сусіднього району
Сьогодні, 08:06
 0
На Волині зареєстрували новий суд
Сьогодні, 06:52
 0
Нацгвардійці з Луцька привезли у дитячий табір спецекіпірування
Сьогодні, 06:09
 0
На Шацьких озерах не вистачає рятувальних постів
Сьогодні, 05:03
 0
В Україні пообіцяли відмовитися від маршруток
Сьогодні, 04:00
 0
Медіа
відео
1/8