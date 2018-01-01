На Волині зареєстрували новий суд

На Волині проведено реєстрацію нової юридичної особи – Волинського апеляційного суду.Про це йдеться у повідомленні Судової влади України.Волинський апеляційний суд зареєстровано на виконання Указу Президента України «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах». Наказом голови Державної судової адміністрації України від 14 червня призначено тимчасового виконувача обов’язків керівника апарату Волинського апеляційного суду –Здійснювати судочинство Волинський апеляційний суд розпочне після призначення суддів та працівників апарату відповідно до закону.«Учасникам судових процесів та усім іншим зацікавленим особам повідомляємо, що Апеляційний суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство до до призначення у новостворений суд суддів та працівників апарату відповідно до закону», - йдеться у повідомленні.Відповідно до закону, у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та утворенням нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснювати правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи нового суду.