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Водій маршрутки збив пса і затис жінку дверима

Водій маршрутки збив пса і затис жінку дверима
У Луцьку на вулиці Чернишевського водій маршрутного таксі №47 збив породисте собаченя, а згодом притиснув дверцятами пасажирку.

Про це пише Район.Луцьк.

За словами постраждалої пасажирки, водій маршрутного таксі №47, орієнтовно об 19:40 вчора, 21 червня, прямував по вулиці Чернишевського. Проїзджаючи зупинку навпроти інфекційної поліклініки, він різко загальмував.

З розмови пасажирів стало зрозуміло, що він насмерть збив породисте собаченя. Зупинившись на наступній зупинці поблизу магазину «Кошик» автомобілі, які їхали за маршруткою, почали сигналити, адже бачили всю ситуацію.

«Шофер чи то з переляку, чи ще з якоїсь причини не помітив, що пасажири ще виходять і притиснув дверцятами, при тому що за мною ще виходили люди», – розповіла постраждала пасажирка.

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Теги: маршрутка, Луцьк
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