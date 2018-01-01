Школярка із Волині потрапила до національного рейтингу

Анна Омельчук потрапила в топ-100 «Майбутнє України. Діти».



Дівчинка потрапила у Всеукраїнський рейтинговий проект від журналу та рекламної компанії, - повідомляє



Всеукраїнський рейтинговий журнал ще в травні цього року оголосив про старт нового масштабного проекту: ТОП-100 «Майбутнє України. Діти». Місія проекту полягає в тому, щоб об'єднати самих яскравих, красивих і талановитих дітей України і подарувати їм унікальну можливість заявити про себе на весь світ.



В короткій інформаційній довідці рейтингу йдеться, що «Аня – щира, добросерда, іноді – по-дівчачому примхлива. Але у вільний від навчання час дівчинка наполегливо опановує іноземні мови, малює і займається спортом. Художня гімнастика заповнює собою все активне дозвілля, тож не забарилися й спортивні успіхи, які окрилюють на подальші досягнення. Любить дівчинка допомагати мамі по дому, гуляти з друзями на дозвіллі, кататися на велосипеді і самокаті. Ну просто чарівна маленька першокласниця, яка уміє мріяти і впевнено йти до мети!»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярка із Володимира-Волинськогопотрапила в топ-100 «Майбутнє України. Діти».Дівчинка потрапила у Всеукраїнський рейтинговий проект від журналу та рекламної компанії, - повідомляє Район. Володимир-Волинський Всеукраїнський рейтинговий журнал ще в травні цього року оголосив про старт нового масштабного проекту: ТОП-100 «Майбутнє України. Діти». Місія проекту полягає в тому, щоб об'єднати самих яскравих, красивих і талановитих дітей України і подарувати їм унікальну можливість заявити про себе на весь світ.В короткій інформаційній довідці рейтингу йдеться, що «Аня – щира, добросерда, іноді – по-дівчачому примхлива. Але у вільний від навчання час дівчинка наполегливо опановує іноземні мови, малює і займається спортом. Художня гімнастика заповнює собою все активне дозвілля, тож не забарилися й спортивні успіхи, які окрилюють на подальші досягнення. Любить дівчинка допомагати мамі по дому, гуляти з друзями на дозвіллі, кататися на велосипеді і самокаті. Ну просто чарівна маленька першокласниця, яка уміє мріяти і впевнено йти до мети!»

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