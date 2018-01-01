На Шацьких озерах не вистачає рятувальних постів

У ДСНС б’ють на сполох: на багатьох пляжах на Шацьких озерах, де купаються волиняни, нема рятувальних постів.Про це йшлося під час наради у Шацькій РДА, - повідомили у райдержадміністрації.Начальник Шацького районного сектору управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській областізауважив, що невирішеним залишається питання організації роботи рятувальних постів в місці масового відпочинку «Куточок рибалки». Адже на пляжі відсутні будівлі рятувальних постів, які позначаються відповідним написом «Рятувальний пост», наочною інформацією про правила поведінки на воді. Протяжність пляжу «Куточка рибалки» потребує облаштування мінімум 3-ох рятувальних постів 3-ї категорії.Турбує Пінкевича і те, що у селищі Шацьк на озері Чорне купається велика кількість відпочивальників (серед них й багато дітей), а рятувальний пост відсутній. Мовляв, це місце не визначене як місце масового відпочинку. Відповідно не організовано роботу рятувального поста.З тієї ж причини відсутні рятувальні пости на прибережній смузі озера Люцимер, озера Світязь в селі Пульмо, урочищах Іллічівка, Ляпове та інших місць відпочинкуДиректор Шацького національного природного паркуповідомила про готовність до роботи рятувальних постів, що обслуговують водні об’єкти пляжів наметового містечка «Незабудка» та «Куточка рибалки».З її слів, група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області провела водолазне обстеження дна акваторії пляжу «Незабудка». Готується договір на постійне обов’язкове обслуговування пляжу наметового містечка «Незабудка» та «Куточка рибалки» з державною аварійно-рятувальною службою.На території наметового містечка «Незабудка» організоване постійне чергування двох матросів - рятувальників сезонного рятувального поста, що пройшли перепідготовку за спеціальною програмою в аварійно-рятувальній службі.При підтримці підприємців рятувальний пост на пляжі «Куточока рибалки» (біля метеостанції ) проходить реконструкцію і в повній мірі забезпечений всім рятувальним майном.