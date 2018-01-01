Муніципали повідомили, які об’єкти знесуть у Луцьку. ФОТО





Про це муніципали написали на своїй сторінці у Facebook.



Так, зауважують 20 червня 2018 року було прийнято рішення про демонтаж тимчасових споруд. Тож департамент муніципальної варти Луцької міської ради здійснить демонтаж таких об’єктів на вул. Кравчука, 38; пр. Відродження, 26; вул. Львівській, 61; пр. Перемоги, 28; вул. Потебні, 48; пр. Президента Грушевського, 21.



Також будуть проводитися роботи з демонтажу конструкцій, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях та перебувають у занедбаному стані: пр. Відродження, 39; вул. Гущанська, 54.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти оприлюднив список об'єктів, які під час засідання виконавчого комітету прийняли рішення демонтувати.Про це муніципали написали на своїй сторінці у Facebook.Так, зауважують 20 червня 2018 року було прийнято рішення про демонтаж тимчасових споруд. Тож департамент муніципальної варти Луцької міської ради здійснить демонтаж таких об’єктів на вул. Кравчука, 38; пр. Відродження, 26; вул. Львівській, 61; пр. Перемоги, 28; вул. Потебні, 48; пр. Президента Грушевського, 21.Також будуть проводитися роботи з демонтажу конструкцій, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях та перебувають у занедбаному стані: пр. Відродження, 39; вул. Гущанська, 54.

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