У лісі відшукали безвісти зниклого лучанина





Про це пише



Житель Ржищева Леонід Гадський пішов по гриби та виявив чоловіка, який, як з’ясувалося невдовзі, зник безвісти.



На запитання Леоніда, чоловік відповідав російськими і українськими словами. Свою домашню адресу назвав правильно, а потім плутано став казати про те, що приїхав на заробітки, що живе в якихось вагончиках.



Він був у розшуку як зниклий безвісти.



Поспілкувавшись із незнайомцем, ржищівець зателефонував секретареві Бужанівської сільської ради Аллі Притулюк, яка викликала працівників поліції.



Поки поліцейські їхали на виклик, Леонід Гадський вивів незнайомця з лісу. Йшли повільно, бо невідомий був дуже знесилений. Коли ж полісмени прибули на місце події, стало відомо, що 72-річний лучанин Микола М. пішов із дому ще три дні тому. Він був у розшуку як зниклий безвісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісі села Ржищів Горохівського району волинянин відшукав чоловіка, який вважався зниклим безвісти.Про це пише Волинь-Нова Житель Ржищевапішов по гриби та виявив чоловіка, який, як з’ясувалося невдовзі, зник безвісти.На запитання Леоніда, чоловік відповідав російськими і українськими словами. Свою домашню адресу назвав правильно, а потім плутано став казати про те, що приїхав на заробітки, що живе в якихось вагончиках.Він був у розшуку як зниклий безвісти.Поспілкувавшись із незнайомцем, ржищівець зателефонував секретареві Бужанівської сільської ради, яка викликала працівників поліції.Поки поліцейські їхали на виклик, Леонід Гадський вивів незнайомця з лісу. Йшли повільно, бо невідомий був дуже знесилений. Коли ж полісмени прибули на місце події, стало відомо, що 72-річний лучанин Микола М. пішов із дому ще три дні тому. Він був у розшуку як зниклий безвісти.

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