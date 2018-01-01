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У лісі відшукали безвісти зниклого лучанина

У лісі відшукали безвісти зниклого лучанина
У лісі села Ржищів Горохівського району волинянин відшукав чоловіка, який вважався зниклим безвісти.

Про це пише Волинь-Нова.

Житель Ржищева Леонід Гадський пішов по гриби та виявив чоловіка, який, як з’ясувалося невдовзі, зник безвісти.

На запитання Леоніда, чоловік відповідав російськими і українськими словами. Свою домашню адресу назвав правильно, а потім плутано став казати про те, що приїхав на заробітки, що живе в якихось вагончиках.

Він був у розшуку як зниклий безвісти.

Поспілкувавшись із незнайомцем, ржищівець зателефонував секретареві Бужанівської сільської ради Аллі Притулюк, яка викликала працівників поліції.

Поки поліцейські їхали на виклик, Леонід Гадський вивів незнайомця з лісу. Йшли повільно, бо невідомий був дуже знесилений. Коли ж полісмени прибули на місце події, стало відомо, що 72-річний лучанин Микола М. пішов із дому ще три дні тому. Він був у розшуку як зниклий безвісти.

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Теги: розшук, Волинь, лучанин
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