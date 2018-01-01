На Волині через нестачу грошей не працює система оповіщення про надзвичайні ситуації

Вже два дні не функціонує територіальна автоматизована система централізованого оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Але ПАТ «Укртелеком» має найближчим часом відновити її функціонування.Про це йшлося під час спільного засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації, - інформує відділ інформаційної політики виконавчого органу.Зокрема, директор Волинської філії ПАТ «Укртелеком»повідомив, що вже два роки вони не мають заключеного договору з виконавчою владою. Крім того, півтора роки вже немає фінансування."Керівництво дало мені чітку вказівку: відключити. Договір не заключили, грошей навіть на електроенергію немає. Я ще тиждень тому мав відключити. Немає в нас коштів на обслуговування", - доповів Ярослав Миколайович.Натомість голова ОДА Олександр Савченко сказав, що така ситуація – неприпустима."Це свідомий підрив боєздатності держави. Зрозуміло, що документи підуть і в прокуратуру, і в СБУ, бо так не можна. В країні війна і ця система може знадобитися вже завтра", - резюмував Олександр Савченко.Директор департаменту фінансів облдержадміністраціїзапевнив, що знайдуть кошти на електроенергію – це близько 50 000 гривень. Окрім того, підготуємо проект договору з урахуванням всіх пропозицій.Таким чином, представник ПАТ «Укртелеком» запевнив, що підприємство відновить функціонування системи оповіщення після укладення договору.