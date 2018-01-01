вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 22 червня

Курс валют у Луцьку на 22 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.060, а продаж - 26.375.

Євро при купівлі становить - 30.128, при продажу - 30.848.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.638, продаж - 7.313.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нам нав'язують право на блуд, збочення та педофілію, - волинський священик
Сьогодні, 09:26
Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 22 червня
Сьогодні, 09:11
На Волині через нестачу грошей не працює система оповіщення про надзвичайні ситуації
Сьогодні, 09:09
У лісі відшукали безвісти зниклого лучанина
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 20 червня Курс валют у Луцьку на 20 червня
20 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 16 червня Курс валют у Луцьку на 16 червня
16 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 6 червня Курс валют у Луцьку на 6 червня
06 червень, 09:12
Курс валют у Луцьку на 30 травня Курс валют у Луцьку на 30 травня
30 травень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жорстоке вбивство молодика на Вінниччині: розпороли живіт і витягли нутрощі. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 09:54
 0
У ЖК «Парковий квартал» підключають швидкісний інтернет від UAinet*
Сьогодні, 09:43
 0
У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО
Сьогодні, 09:31
 0
Нам нав'язують право на блуд, збочення та педофілію, - волинський священик
Сьогодні, 09:26
 0
Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8