У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО
Сьогодні, 09:31
У Луцьку на вулиці Арцеулова у ЖК "Оберіг" чоловік з жінкою поцупили підвісний вазон квітів. Інцидент трапився пізно ввечері, 20 червня о 23 годині.
Про це написав у групі facebook "Теревені про Луцьк" Роман Корінецький.
"Можливо хтось впізнає цю "Кралю" та "Мачо"!!! Це просто жесть, до чого котиться світ! Напевно цей вазон дістався комусь, в подарок???!, - йдеться у дописі.
Відео можна подивитись тут:
https://www.facebook.com/groups/157378414373973/permalink/1547375958707538/
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Про це написав у групі facebook "Теревені про Луцьк" Роман Корінецький.
"Можливо хтось впізнає цю "Кралю" та "Мачо"!!! Це просто жесть, до чого котиться світ! Напевно цей вазон дістався комусь, в подарок???!, - йдеться у дописі.
Відео можна подивитись тут:
https://www.facebook.com/groups/157378414373973/permalink/1547375958707538/
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