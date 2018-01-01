У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО

У Луцьку на вулиці Арцеулова у ЖК "Оберіг" чоловік з жінкою поцупили підвісний вазон квітів. Інцидент трапився пізно ввечері, 20 червня о 23 годині.Про це написав у групі facebook "Теревені про Луцьк""Можливо хтось впізнає цю "Кралю" та "Мачо"!!! Це просто жесть, до чого котиться світ! Напевно цей вазон дістався комусь, в подарок???!, - йдеться у дописі.Відео можна подивитись тут: