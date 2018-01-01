вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО

У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО
У Луцьку на вулиці Арцеулова у ЖК "Оберіг" чоловік з жінкою поцупили підвісний вазон квітів. Інцидент трапився пізно ввечері, 20 червня о 23 годині.

Про це написав у групі facebook "Теревені про Луцьк" Роман Корінецький.

"Можливо хтось впізнає цю "Кралю" та "Мачо"!!! Це просто жесть, до чого котиться світ! Напевно цей вазон дістався комусь, в подарок???!, - йдеться у дописі.

Відео можна подивитись тут:
https://www.facebook.com/groups/157378414373973/permalink/1547375958707538/

У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО
У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, квіти, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жорстоке вбивство молодика на Вінниччині: розпороли живіт і витягли нутрощі. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 09:54
У ЖК «Парковий квартал» підключають швидкісний інтернет від UAinet*
Сьогодні, 09:43
У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО
Сьогодні, 09:31
Нам нав'язують право на блуд, збочення та педофілію, - волинський священик
Сьогодні, 09:26
Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед
17 червень, 08:45
У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
15 червень, 13:50
У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО У луцькій маршрутці обікрали пенсіонерку: подробиці інциденту. ФОТО
15 червень, 11:45
У Луцьку «на гарячому» затримали кишенькового крадія У Луцьку «на гарячому» затримали кишенькового крадія
13 червень, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жорстоке вбивство молодика на Вінниччині: розпороли живіт і витягли нутрощі. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 09:54
 0
У ЖК «Парковий квартал» підключають швидкісний інтернет від UAinet*
Сьогодні, 09:43
 0
У Луцьку двоє людей «спалились» на крадіжці квітів. ФОТО
Сьогодні, 09:31
 0
Нам нав'язують право на блуд, збочення та педофілію, - волинський священик
Сьогодні, 09:26
 0
Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8