У ЖК «Парковий квартал» підключають швидкісний інтернет від UAinet*

UAinet проклала оптоволоконну мережу до будинків



Зокрема, мешканці першого будинку, які вже оселилися у новеньких квартирах, підключилися до мережі інтернет та цифрового телебачення, - пише



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«На даний момент ми надаємо послуги інтернет-зв'язку майже всім юридичним структурам по населеним пунктам, де вже маємо власну мережу: банки, приватні підприємства, державні організації, перевізники, заклади відпочинку, ресторанні комплекси, кафе, тощо. З самого початку ми почали розвивати власну оптоволоконну мережу, яка дозволяє надавати швидкісний безлімітний інтернет усім нашим клієнтам без винятку. Інтернет від UAinet не має обмежень по швидкості і ми можемо надавати будь-які канали з прямим з'єднанням на центральні обмінники трафіку», - розповів генеральний директор ПП «ЮАІНЕТ» Ігор Тойб.



Окрім великих міст, провайдер UAinet надає свої послуги і в приватному секторі та у селах. Спеціалісти компанії до кожного будинку прокладають нові оптоволоконні мережі.



Вартість послуг залежить від швидкості і кількості телевізійних каналів. Адже UAinet, окрім інтернету також підключає цифрове телебачення. Зокрема, підприємство надає кілька видів пакетів для підключення: окремо інтернет, або інтернет+TV. Таким чином, клієнти отримують нову оптоволоконну мережу з підключенням до швидкісного інтернету та цифрове телебачення OTT-TV через кабель без додаткових пристроїв. У TV пакеті – близько 160 каналів в HD якості.



«Я можу сміливо говорити, що це на сьогодні найякісніший інтернет, який може бути в нашому регіоні. Про це свідчить і кількість наших постійних клієнтів і маса звернень від нових людей, які хочуть підключити UAinet. Серед таких – мешканці ЖК «Парковий квартал». Хоч там є інший провайдер, багато людей звертаються і просять, щоб ми туди завели свої оптоволоконні мережі. Ми пішли назустріч і маємо в цьому питанні порозуміння», - запевняє Ігор Тойб.



Разом з тим, варто відзначити, що компанія UAinet – приклад соціально-відповідального підприємництва. Провайдер має постійні акційні пропозиції для підтримки людей з інвалідністю, ветеранів війни і АТО. Також, UAinet виступає спонсором на багатьох заходах, відгукується на всі ініціативи, пов’язані з дітьми - відкриття майданчиків та проведення дитячих свят.



Нагадаємо, у ЖК «Парковий квартал» діє акційна пропозиція - 1-кімнатна квартира за 16 000 $. Акція триватиме до 30 червня. За консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефонами:



068-300-20-10



096-030-20-10



Контакти UAinet:



м. Ковель



вул. Косачів, 8, 3 поверх



[email protected]



тел. (03352) 7-10-77 (багатоканальний)



0950302366 (МТС)



0668293035 (МТС)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компаніяпроклала оптоволоконну мережу до будинків ЖК «Парковий квартал» , який розташований у Ковелі на вулиці Глібова 8б.Зокрема, мешканці першого будинку, які вже оселилися у новеньких квартирах, підключилися до мережі інтернет та цифрового телебачення, - пише Перший UA-inet на ринку інтернет-послуг вже понад 10 років і є одним з найпотужніших провайдерів у Волинській області. На сьогодні ним охоплено 4 найбільші міста: Володимир-Волинський, Рожище, Любомль, Ковель а також десятки навколишніх сіл.«На даний момент ми надаємо послуги інтернет-зв'язку майже всім юридичним структурам по населеним пунктам, де вже маємо власну мережу: банки, приватні підприємства, державні організації, перевізники, заклади відпочинку, ресторанні комплекси, кафе, тощо. З самого початку ми почали розвивати власну оптоволоконну мережу, яка дозволяє надавати швидкісний безлімітний інтернет усім нашим клієнтам без винятку. Інтернет від UAinet не має обмежень по швидкості і ми можемо надавати будь-які канали з прямим з'єднанням на центральні обмінники трафіку», - розповів генеральний директор ПП «ЮАІНЕТ»Окрім великих міст, провайдер UAinet надає свої послуги і в приватному секторі та у селах. Спеціалісти компанії до кожного будинку прокладають нові оптоволоконні мережі.Вартість послуг залежить від швидкості і кількості телевізійних каналів. Адже UAinet, окрім інтернету також підключає цифрове телебачення. Зокрема, підприємство надає кілька видів пакетів для підключення: окремо інтернет, або інтернет+TV. Таким чином, клієнти отримують нову оптоволоконну мережу з підключенням до швидкісного інтернету та цифрове телебачення OTT-TV через кабель без додаткових пристроїв. У TV пакеті – близько 160 каналів в HD якості.«Я можу сміливо говорити, що це на сьогодні найякісніший інтернет, який може бути в нашому регіоні. Про це свідчить і кількість наших постійних клієнтів і маса звернень від нових людей, які хочуть підключити UAinet. Серед таких – мешканці ЖК «Парковий квартал». Хоч там є інший провайдер, багато людей звертаються і просять, щоб ми туди завели свої оптоволоконні мережі. Ми пішли назустріч і маємо в цьому питанні порозуміння», - запевняє Ігор Тойб.Разом з тим, варто відзначити, що компанія UAinet – приклад соціально-відповідального підприємництва. Провайдер має постійні акційні пропозиції для підтримки людей з інвалідністю, ветеранів війни і АТО. Також, UAinet виступає спонсором на багатьох заходах, відгукується на всі ініціативи, пов’язані з дітьми - відкриття майданчиків та проведення дитячих свят.Нагадаємо, у ЖК «Парковий квартал» діє. Акція триватиме до 30 червня. За консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефонами:тел.(багатоканальний)(МТС)(МТС)

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