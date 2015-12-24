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Жорстоке вбивство молодика на Вінниччині: розпороли живіт і витягли нутрощі. ВІДЕО 18+

Жорстоке вбивство молодика на Вінниччині: розпороли живіт і витягли нутрощі. ВІДЕО 18+
На Вінничині у селі Піщанці зниклого 22-річного хлопця знайшли із розпоротим животом, а поряд були його нутрощі – які хтось витяг і поклав окремо.

Підозри пали на однолітка загиблого та його 15-річного друга. Їх затримали, - пишуть Факти.

Виявилося, що все почалося із застілля та переросло у сварку з бійкою. У ході цього вони забили бідного хлопця, а потім вирішили зробити розтин просто із цікавості.

"Ми хотіли побачити його органи зсередини. У мене був інтернет. Я бачив, як це робиться. Тобто я був психічно і морально готовий, – зізнався підозрюваний.

Зазначається, що один із вбивців, хлопець із неблагополучної сім'ї: його виховувала бабуся.

Тепер йому і його спільникові загрожує довічне позбавлення волі.

Подробиці дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Увага! Відео 18+


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Теги: вбивство, хлопець
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Коментарі 1
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Дичавie пересiчний....
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