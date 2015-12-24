Жорстоке вбивство молодика на Вінниччині: розпороли живіт і витягли нутрощі. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 09:54
На Вінничині у селі Піщанці зниклого 22-річного хлопця знайшли із розпоротим животом, а поряд були його нутрощі – які хтось витяг і поклав окремо.
Підозри пали на однолітка загиблого та його 15-річного друга. Їх затримали, - пишуть Факти.
Виявилося, що все почалося із застілля та переросло у сварку з бійкою. У ході цього вони забили бідного хлопця, а потім вирішили зробити розтин просто із цікавості.
"Ми хотіли побачити його органи зсередини. У мене був інтернет. Я бачив, як це робиться. Тобто я був психічно і морально готовий, – зізнався підозрюваний.
Зазначається, що один із вбивців, хлопець із неблагополучної сім'ї: його виховувала бабуся.
Тепер йому і його спільникові загрожує довічне позбавлення волі.
Подробиці дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини.
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Підозри пали на однолітка загиблого та його 15-річного друга. Їх затримали, - пишуть Факти.
Виявилося, що все почалося із застілля та переросло у сварку з бійкою. У ході цього вони забили бідного хлопця, а потім вирішили зробити розтин просто із цікавості.
"Ми хотіли побачити його органи зсередини. У мене був інтернет. Я бачив, як це робиться. Тобто я був психічно і морально готовий, – зізнався підозрюваний.
Зазначається, що один із вбивців, хлопець із неблагополучної сім'ї: його виховувала бабуся.
Тепер йому і його спільникові загрожує довічне позбавлення волі.
Подробиці дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини.
Увага! Відео 18+
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дичавie пересiчний....
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