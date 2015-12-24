Жорстоке вбивство молодика на Вінниччині: розпороли живіт і витягли нутрощі. ВІДЕО 18+





Підозри пали на однолітка загиблого та його 15-річного друга. Їх затримали, - пишуть



Виявилося, що все почалося із застілля та переросло у сварку з бійкою. У ході цього вони забили бідного хлопця, а потім вирішили зробити розтин просто із цікавості.



"Ми хотіли побачити його органи зсередини. У мене був інтернет. Я бачив, як це робиться. Тобто я був психічно і морально готовий, – зізнався підозрюваний.



Зазначається, що один із вбивців, хлопець із неблагополучної сім'ї: його виховувала бабуся.



Тепер йому і його спільникові загрожує довічне позбавлення волі.



Подробиці дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини.



Увага! Відео 18+





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінничині у селі Піщанці зниклого 22-річного хлопця знайшли із розпоротим животом, а поряд були його нутрощі – які хтось витяг і поклав окремо.Підозри пали на однолітка загиблого та його 15-річного друга. Їх затримали, - пишуть Факти Виявилося, що все почалося із застілля та переросло у сварку з бійкою. У ході цього вони забили бідного хлопця, а потім вирішили зробити розтин просто із цікавості."Ми хотіли побачити його органи зсередини. У мене був інтернет. Я бачив, як це робиться. Тобто я був психічно і морально готовий, – зізнався підозрюваний.Зазначається, що один із вбивців, хлопець із неблагополучної сім'ї: його виховувала бабуся.Тепер йому і його спільникові загрожує довічне позбавлення волі.Подробиці дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію