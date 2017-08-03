У Луцьку хочуть заслухати звіт керівниці управління освіти
Сьогодні, 10:12
У Луцькій міськраді хочуть почути звіт начальниці управління освіти Зіновії Лещенко.
Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Депутат Алла Надточій запропонувала заслухати звіт керівника управління щодо впровадження реформ.
«На сьогодні ми бачимо після засідання Кабміну, що Волинська область не вступила в реформу. Хочеться знати, яка зараз ситуація», - зауважила вона. Інформацію від Зіновії Лещенко хочуть почути у липні та жовтні під час сесій міської ради.
Окрім того, депутат Тетяна Янчук також запропонувала заслухати звіт про стан протипожежної безпеки у закладах освіти.
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Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Депутат Алла Надточій запропонувала заслухати звіт керівника управління щодо впровадження реформ.
«На сьогодні ми бачимо після засідання Кабміну, що Волинська область не вступила в реформу. Хочеться знати, яка зараз ситуація», - зауважила вона. Інформацію від Зіновії Лещенко хочуть почути у липні та жовтні під час сесій міської ради.
Окрім того, депутат Тетяна Янчук також запропонувала заслухати звіт про стан протипожежної безпеки у закладах освіти.
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