У Луцьку хочуть заслухати звіт керівниці управління освіти

У Луцькій міськраді хочуть почути звіт начальниці управління освітиПро це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Депутатзапропонувала заслухати звіт керівника управління щодо впровадження реформ.«На сьогодні ми бачимо після засідання Кабміну, що Волинська область не вступила в реформу. Хочеться знати, яка зараз ситуація», - зауважила вона. Інформацію від Зіновії Лещенко хочуть почути у липні та жовтні під час сесій міської ради.Окрім того, депутаттакож запропонувала заслухати звіт про стан протипожежної безпеки у закладах освіти.