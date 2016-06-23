У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти
Сьогодні, 10:36
Луцькій міській клінічній лікарні дадуть гроші на ремонт ліфтів та балконів.
Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Заступник директора департаменту фінансів та бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що з бюджету міста планують виділити 200 тисяч гривень на ремонт балконів у лікарні.
Окрім того, 980 тисяч гривень спрямують на ремонт двох ліфтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Заступник директора департаменту фінансів та бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що з бюджету міста планують виділити 200 тисяч гривень на ремонт балконів у лікарні.
Окрім того, 980 тисяч гривень спрямують на ремонт двох ліфтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку шукають директора для школи №27
Сьогодні, 10:48
У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти
Сьогодні, 10:36
Квартири атовцям, тролейбуси та сміттєві баки: на що витратять гроші з бюджету Луцька
Сьогодні, 10:27
У Луцьку хочуть заслухати звіт керівниці управління освіти
Сьогодні, 10:12