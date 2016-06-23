У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти

Луцькій міській клінічній лікарні дадуть гроші на ремонт ліфтів та балконів.Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Заступник директора департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що з бюджету міста планують виділити 200 тисяч гривень на ремонт балконів у лікарні.Окрім того, 980 тисяч гривень спрямують на ремонт двох ліфтів.