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У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти

У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти
Луцькій міській клінічній лікарні дадуть гроші на ремонт ліфтів та балконів.

Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Заступник директора департаменту фінансів та бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що з бюджету міста планують виділити 200 тисяч гривень на ремонт балконів у лікарні.

Окрім того, 980 тисяч гривень спрямують на ремонт двох ліфтів.

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Теги: лікарня, Луцьк, ремонт
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