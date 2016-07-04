Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
Сьогодні, 10:44
У Луганській області вітчим жорстоко бив 10-річного хлопчика.
Як з’ясувалось на місці події, хлопчика сильно побив його вітчим – 48-річний чоловік, який нещодавно (у лютому цього року) звільнився з місць позбавлення волі, - ГУНП у Луганській області.
Але, вочевидь, дорослому чоловікові побиття дитини було замало, він ще й одягнувши металевий ланцюг хлопчику на шию, пристебнув цей ланцюг замком до ліжка і знову наносив йому удари паском. А, потім, залишивши його пристебнутим на ланцюгу у хаті, поїхав.
Повернувшись додому через деякий час, відстебнувши ланцюг, вітчим доручив дитині виконувати роботу по хаті та на городі. Скориставшись моментом, дитина побігла до сусідів і попросивши телефон, подзвонила до поліції.
Матір хлопця наразі проходить курс лікування в медичній установі. З її слів співмешканець неодноразово бив їх обох, знущався над нею і сином. Але, від страху і боязні, жінка нікому про це не говорила.
За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалось завданням фізичних страждань, відкрите кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 КК України. Проводиться досудове розслідування.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
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Як з’ясувалось на місці події, хлопчика сильно побив його вітчим – 48-річний чоловік, який нещодавно (у лютому цього року) звільнився з місць позбавлення волі, - ГУНП у Луганській області.
Але, вочевидь, дорослому чоловікові побиття дитини було замало, він ще й одягнувши металевий ланцюг хлопчику на шию, пристебнув цей ланцюг замком до ліжка і знову наносив йому удари паском. А, потім, залишивши його пристебнутим на ланцюгу у хаті, поїхав.
Повернувшись додому через деякий час, відстебнувши ланцюг, вітчим доручив дитині виконувати роботу по хаті та на городі. Скориставшись моментом, дитина побігла до сусідів і попросивши телефон, подзвонила до поліції.
Матір хлопця наразі проходить курс лікування в медичній установі. З її слів співмешканець неодноразово бив їх обох, знущався над нею і сином. Але, від страху і боязні, жінка нікому про це не говорила.
За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалось завданням фізичних страждань, відкрите кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 КК України. Проводиться досудове розслідування.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Увага! Фото і відео 18+
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