вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО

Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
У Луганській області вітчим жорстоко бив 10-річного хлопчика.

Як з’ясувалось на місці події, хлопчика сильно побив його вітчим – 48-річний чоловік, який нещодавно (у лютому цього року) звільнився з місць позбавлення волі, - ГУНП у Луганській області.

Але, вочевидь, дорослому чоловікові побиття дитини було замало, він ще й одягнувши металевий ланцюг хлопчику на шию, пристебнув цей ланцюг замком до ліжка і знову наносив йому удари паском. А, потім, залишивши його пристебнутим на ланцюгу у хаті, поїхав.

Повернувшись додому через деякий час, відстебнувши ланцюг, вітчим доручив дитині виконувати роботу по хаті та на городі. Скориставшись моментом, дитина побігла до сусідів і попросивши телефон, подзвонила до поліції.

Матір хлопця наразі проходить курс лікування в медичній установі. З її слів співмешканець неодноразово бив їх обох, знущався над нею і сином. Але, від страху і боязні, жінка нікому про це не говорила.

За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалось завданням фізичних страждань, відкрите кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 КК України. Проводиться досудове розслідування.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Увага! Фото і відео 18+


Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, знущання, Луганськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі
Сьогодні, 11:05
У Луцьку шукають директора для школи №27
Сьогодні, 10:48
Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
Сьогодні, 10:44
У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти
Сьогодні, 10:36
Квартири атовцям, тролейбуси та сміттєві баки: на що витратять гроші з бюджету Луцька
Сьогодні, 10:27
Схожі новини
Дитина в синцях і перелякана: у Ковелі патрульні виявили неблагополучну сім'ю Дитина в синцях і перелякана: у Ковелі патрульні виявили неблагополучну сім'ю
18 травень, 10:36
У Львові батько упродовж 10 років знущався над малолітньою донькою У Львові батько упродовж 10 років знущався над малолітньою донькою
04 липень, 2016, 19:20
3-річна дитина випала з вікна у Луцьку: подробиці 3-річна дитина випала з вікна у Луцьку: подробиці
21 червень, 16:43
У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
21 червень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку шукають директора для школи №27
Сьогодні, 10:48
 0
Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
Сьогодні, 10:44
 0
У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти
Сьогодні, 10:36
 0
Квартири атовцям, тролейбуси та сміттєві баки: на що витратять гроші з бюджету Луцька
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8