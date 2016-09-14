Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО

У Луцьку вшанували пам’ять жертв Другої світової війни в Україні.Скорботні заходи з цієї нагоди відбулися вранці 22 червня на меморіальному комплексі «Вічна слава».Незважаючи на дощ, чимало людей прийшли віддати шану загиблим. З-поміж присутніх - представники влади, духовенства та громадськості. Зокрема, на захід прийшли голова Волинської облдержадміністрації, заступник голови обласної ради, секретар Луцької міської радита інші.Захід традиційно розпочали із панахиди за загиблими. Митрополит Луцький і Волинськийзакликав не забувати про війну і ті уроки, які вона дає. Священнослужитель наголосив, що і зараз в Україні - війна, тож треба пам'ятати про це і на мирній території. Опісля ж жертв війни вшанували хвилиною мовчання.На завершення ж присутні поклали квіти до пам’ятного знаку «Поранений солдат».