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Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО

Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
У Луцьку вшанували пам’ять жертв Другої світової війни в Україні.

Скорботні заходи з цієї нагоди відбулися вранці 22 червня на меморіальному комплексі «Вічна слава».

Незважаючи на дощ, чимало людей прийшли віддати шану загиблим. З-поміж присутніх - представники влади, духовенства та громадськості. Зокрема, на захід прийшли голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко, заступник голови обласної ради Роман Карпюк, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт та інші.

Захід традиційно розпочали із панахиди за загиблими. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл закликав не забувати про війну і ті уроки, які вона дає. Священнослужитель наголосив, що і зараз в Україні - війна, тож треба пам'ятати про це і на мирній території. Опісля ж жертв війни вшанували хвилиною мовчання.

На завершення ж присутні поклали квіти до пам’ятного знаку «Поранений солдат».

Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО

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Теги: Панахида, квіти, день скорботи, пам'ять, війна, жертви війни, Луцьк
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