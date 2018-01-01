У Луцьку посеред дороги відкопали снаряд. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
У Луцьку на вулиці Ковельські знайшли снаряди.
Боєприпаси відкопали ремонтники, які облаштовували на вулиці стоки - інформує 12 канал.
Подія трапилася у четвер 21 червня. Будівельники одразу викликали поліцію та надзвичайників. Ті, вжили усіх заходів, аби дістати арсенал із котловану безпечно. Не підпускали нікого ближче, ніж на 50 метрів до знахідки.
Піротехніки кажуть, що протягом цього року снарядів почали знаходити в рази більше, аніж ще декілька років тому. Щомісяця спеціалісти знищують від 250 одиниць боєприпасів та вибухівки, працюють по цілій області.
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Боєприпаси відкопали ремонтники, які облаштовували на вулиці стоки - інформує 12 канал.
Подія трапилася у четвер 21 червня. Будівельники одразу викликали поліцію та надзвичайників. Ті, вжили усіх заходів, аби дістати арсенал із котловану безпечно. Не підпускали нікого ближче, ніж на 50 метрів до знахідки.
Піротехніки кажуть, що протягом цього року снарядів почали знаходити в рази більше, аніж ще декілька років тому. Щомісяця спеціалісти знищують від 250 одиниць боєприпасів та вибухівки, працюють по цілій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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