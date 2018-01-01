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Поліція розшукує 27-річного волинянина

Поліція розшукує 27-річного волинянина
На Волині розшукують 27-річного жителя Ковеля Климука Максима Михайловича.

Так, чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжки, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правопорушник переховується від органів досудового розслідування.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити в поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84 або або на лінію «102».




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Теги: розшук, чоловік
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