Поліція розшукує 27-річного волинянина
Сьогодні, 12:04
На Волині розшукують 27-річного жителя Ковеля Климука Максима Михайловича.
Так, чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжки, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правопорушник переховується від органів досудового розслідування.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити в поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84 або або на лінію «102».
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Так, чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжки, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правопорушник переховується від органів досудового розслідування.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити в поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84 або або на лінію «102».
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