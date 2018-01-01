Чоловік загинув, діти в лікарні: трагічна аварія на Київщині





У результаті ДТП загинув чоловік, двоє малолітніх дітей у лікарні, - інформує ГУНП у Київській області.



Трагедія сталася неподалік повороту на село Копачів Обухівського району



30-річна жінка – водій автомобіля Volkswagen Transporter – не впоралась із керуванням, перетнула зустрічну смугу руху та зіткнулася з деревом.



Двоє дітей трьох і семи років знаходяться в лікарні. Їхній батько від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.



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