Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 12:44
Цьогоріч 7 випускників Національної Академії Державної прикордонної служби України прибули для подальшої служби до Луцького прикордонного загону.
Усі офіцери, з яких одна жінка, вже призначені на початкові офіцерські посади та будуть проходити службу в підрозділах охорони державного кордону білоруської ділянки.
З різних куточків України, тепер вони стали частиною військового колективу Луцького прикордонного загону.
Офіцерів-випускників представили колективу прикордонного загону та підрозділів в яких вони будуть проходити службу, а також ознайомили з ділянкою державного кордону.
За кожним випускником закріпили офіцера – наставника, який на протязі першого року їх служби буде допомагати в становленні на посаді та ділитися практичним досвідом.
На цьому тижні, при управлінні прикордонного загону з офіцерами проведено настановчі збори, під час яких організовано виїзд на відділ прикордонної служби «Рівне», що на польській ділянці державного кордону.
Тут, з ними було проведено ряд практичних занять на місцевості та у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин». Під час занять офіцери ознайомилися з особливостями ділянки державного кордону відділу прикордонної служби, а також організацією здійснення прикордонного контролю.
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Усі офіцери, з яких одна жінка, вже призначені на початкові офіцерські посади та будуть проходити службу в підрозділах охорони державного кордону білоруської ділянки.
З різних куточків України, тепер вони стали частиною військового колективу Луцького прикордонного загону.
Офіцерів-випускників представили колективу прикордонного загону та підрозділів в яких вони будуть проходити службу, а також ознайомили з ділянкою державного кордону.
За кожним випускником закріпили офіцера – наставника, який на протязі першого року їх служби буде допомагати в становленні на посаді та ділитися практичним досвідом.
На цьому тижні, при управлінні прикордонного загону з офіцерами проведено настановчі збори, під час яких організовано виїзд на відділ прикордонної служби «Рівне», що на польській ділянці державного кордону.
Тут, з ними було проведено ряд практичних занять на місцевості та у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин». Під час занять офіцери ознайомилися з особливостями ділянки державного кордону відділу прикордонної служби, а також організацією здійснення прикордонного контролю.
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