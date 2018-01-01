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Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО

Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО
Цьогоріч 7 випускників Національної Академії Державної прикордонної служби України прибули для подальшої служби до Луцького прикордонного загону.

Усі офіцери, з яких одна жінка, вже призначені на початкові офіцерські посади та будуть проходити службу в підрозділах охорони державного кордону білоруської ділянки.

З різних куточків України, тепер вони стали частиною військового колективу Луцького прикордонного загону.

Офіцерів-випускників представили колективу прикордонного загону та підрозділів в яких вони будуть проходити службу, а також ознайомили з ділянкою державного кордону.

За кожним випускником закріпили офіцера – наставника, який на протязі першого року їх служби буде допомагати в становленні на посаді та ділитися практичним досвідом.

На цьому тижні, при управлінні прикордонного загону з офіцерами проведено настановчі збори, під час яких організовано виїзд на відділ прикордонної служби «Рівне», що на польській ділянці державного кордону.

Тут, з ними було проведено ряд практичних занять на місцевості та у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин». Під час занять офіцери ознайомилися з особливостями ділянки державного кордону відділу прикордонної служби, а також організацією здійснення прикордонного контролю.

Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО
Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО
Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО
Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО
Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО

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Теги: прикордонники, офіцери
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