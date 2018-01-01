Викрадення квітів у Луцьку було невдалим жартом, - лучанин





До редакції Інформаційного агентства ВолиньPost звернувся Сергій Качмар, який представився знайомим власниці цих квітів.



Нагадаємо, у Луцьку, на вулиці Арцеулова двоє людей вкрали квіти, які висіли на будинку.



Чоловік зазначив, що, за його інформацією, цей інцидент насправді був невдалим жартом.



«Ситуацію залагодили», - додав Сергій Качмар.



Станом на 13:00, 22 червня, пост у Facebook з відео інциденту був видалений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуацію із крадіжкою підвісного вазону квітів, яка сталася на вулиці Арцеулова біля ЖК «Оберіг» назвали невдалим жартом.До редакціїзвернувся, який представився знайомим власниці цих квітів.Нагадаємо, у Луцьку, на вулиці АрцеуловаЧоловік зазначив, що, за його інформацією, цей інцидент насправді був невдалим жартом.«Ситуацію залагодили», - додав Сергій Качмар.Станом на 13:00, 22 червня, пост у Facebook з відео інциденту був видалений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію