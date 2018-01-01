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Викрадення квітів у Луцьку було невдалим жартом, - лучанин

Викрадення квітів у Луцьку було невдалим жартом, - лучанин
Ситуацію із крадіжкою підвісного вазону квітів, яка сталася на вулиці Арцеулова біля ЖК «Оберіг» назвали невдалим жартом.

До редакції Інформаційного агентства ВолиньPost звернувся Сергій Качмар, який представився знайомим власниці цих квітів.

Нагадаємо, у Луцьку, на вулиці Арцеулова двоє людей вкрали квіти, які висіли на будинку.

Чоловік зазначив, що, за його інформацією, цей інцидент насправді був невдалим жартом.

«Ситуацію залагодили», - додав Сергій Качмар.

Станом на 13:00, 22 червня, пост у Facebook з відео інциденту був видалений.

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Теги: крадіжка, позиція, Луцьк, Арцеулова, квіти
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