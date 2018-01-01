У Луцьку в наркодилерів вилучили кілограм амфетаміну. ФОТО

У Луцьку затримали п'ятьох людей, які виготовляли та збували амфетамін.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний прокурор ВолиніПрацівники управління протидії наркозлочинності Національної поліції та Головного управління Національної поліції в області 22 червня 2018 року в межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах провели 5 обшуків у місті Луцьку та вилучили близько 1 кг амфетаміну.«Затримали 5 осіб, причетних до незаконного наркопромислу», - зазначає Киричук.У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та обрання їм запобіжного заходу.