У Луцьку в наркодилерів вилучили кілограм амфетаміну. ФОТО
Сьогодні, 13:09
У Луцьку затримали п'ятьох людей, які виготовляли та збували амфетамін.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний прокурор Волині Максим Киричук.
Працівники управління протидії наркозлочинності Національної поліції та Головного управління Національної поліції в області 22 червня 2018 року в межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах провели 5 обшуків у місті Луцьку та вилучили близько 1 кг амфетаміну.
«Затримали 5 осіб, причетних до незаконного наркопромислу», - зазначає Киричук.
У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та обрання їм запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний прокурор Волині Максим Киричук.
Працівники управління протидії наркозлочинності Національної поліції та Головного управління Національної поліції в області 22 червня 2018 року в межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах провели 5 обшуків у місті Луцьку та вилучили близько 1 кг амфетаміну.
«Затримали 5 осіб, причетних до незаконного наркопромислу», - зазначає Киричук.
У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та обрання їм запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка посадила мак на присадибній ділянці. ФОТО
Сьогодні, 13:23
У Луцьку в наркодилерів вилучили кілограм амфетаміну. ФОТО
Сьогодні, 13:09
Викрадення квітів у Луцьку було невдалим жартом, - лучанин
Сьогодні, 13:01
З Волині випровадили іноземця-нелегала. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Луцький прикордонний загін поповнився офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 12:44