Волинянка посадила мак на присадибній ділянці. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.



У четвер, 21 червня, правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці місцевої мешканки 650 рослин маку.



Вилученні рослини поліцейські направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр у Волинській області для проведення дослідження.



За фактом незаконного вирощування снодійного маку слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.310 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.



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