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Волинянка посадила мак на присадибній ділянці. ФОТО

Волинянка посадила мак на присадибній ділянці. ФОТО
У селі Білин Ковельського району поліцейській вилучили 650 рослину маку.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.

У четвер, 21 червня, правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці місцевої мешканки 650 рослин маку.

Вилученні рослини поліцейські направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр у Волинській області для проведення дослідження.

За фактом незаконного вирощування снодійного маку слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.310 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Волинянка посадила мак на присадибній ділянці. ФОТО
Волинянка посадила мак на присадибній ділянці. ФОТО

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Теги: наркотик, мак, Волинь, Білин
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