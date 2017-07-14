Волинянка посадила мак на присадибній ділянці. ФОТО
Сьогодні, 13:23
У селі Білин Ковельського району поліцейській вилучили 650 рослину маку.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
У четвер, 21 червня, правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці місцевої мешканки 650 рослин маку.
Вилученні рослини поліцейські направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр у Волинській області для проведення дослідження.
За фактом незаконного вирощування снодійного маку слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.310 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
У четвер, 21 червня, правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці місцевої мешканки 650 рослин маку.
Вилученні рослини поліцейські направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр у Волинській області для проведення дослідження.
За фактом незаконного вирощування снодійного маку слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.310 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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