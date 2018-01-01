Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Сьогодні, 17:15
Фруктово-ягідний сезон набирає обертів. Тож на прилавках ринків і магазинів почали з'являтися традиційні літні смаколики - кавуни і дині.
Локацій продажу, щоправда, поки дуже мало, а ціни "кусаються".
Так, кавуни і дині журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost змогли знайти лише на Північному ринку та у супермаркеті "Сільпо", що у РЦ "Промінь".
На Північному ринку запевняють, що продають вже не лише імпортні, але й херсонські кавуни і дині. Так, за кавуни тут просять від 18 до 25 гривень за кілограм.
Дині ж на ринку "Північний" коштують від 20 до 35 гривень за кілограм.
У супермаркеті "Сільпо" покупцям пропонують лише імпортні кавуни і дині. За іспанську дину "Канталуп" тут просять 100 гривень за кілограм, а за нідерладські кавуни - 30 гривень за кілограм.
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Локацій продажу, щоправда, поки дуже мало, а ціни "кусаються".
Так, кавуни і дині журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost змогли знайти лише на Північному ринку та у супермаркеті "Сільпо", що у РЦ "Промінь".
На Північному ринку запевняють, що продають вже не лише імпортні, але й херсонські кавуни і дині. Так, за кавуни тут просять від 18 до 25 гривень за кілограм.
Дині ж на ринку "Північний" коштують від 20 до 35 гривень за кілограм.
У супермаркеті "Сільпо" покупцям пропонують лише імпортні кавуни і дині. За іспанську дину "Канталуп" тут просять 100 гривень за кілограм, а за нідерладські кавуни - 30 гривень за кілограм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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