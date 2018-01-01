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Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині

Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Фруктово-ягідний сезон набирає обертів. Тож на прилавках ринків і магазинів почали з'являтися традиційні літні смаколики - кавуни і дині.

Локацій продажу, щоправда, поки дуже мало, а ціни "кусаються".

Так, кавуни і дині журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost змогли знайти лише на Північному ринку та у супермаркеті "Сільпо", що у РЦ "Промінь".

На Північному ринку запевняють, що продають вже не лише імпортні, але й херсонські кавуни і дині. Так, за кавуни тут просять від 18 до 25 гривень за кілограм.

Дині ж на ринку "Північний" коштують від 20 до 35 гривень за кілограм.

Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині


У супермаркеті "Сільпо" покупцям пропонують лише імпортні кавуни і дині. За іспанську дину "Канталуп" тут просять 100 гривень за кілограм, а за нідерладські кавуни - 30 гривень за кілограм.

Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині

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Теги: Ринок, кавун, диня, вартість, Луцьк, вибір редактора
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