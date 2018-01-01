Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині

Фруктово-ягідний сезон набирає обертів. Тож на прилавках ринків і магазинів почали з'являтися традиційні літні смаколики - кавуни і дині.Локацій продажу, щоправда, поки дуже мало, а ціни "кусаються".Так, кавуни і дині журналістизмогли знайти лише на Північному ринку та у супермаркеті "Сільпо", що у РЦ "Промінь".На Північному ринку запевняють, що продають вже не лише імпортні, але й херсонські кавуни і дині. Так, за кавуни тут просятьза кілограм.Дині ж на ринку "Північний" коштуютьза кілограм.У супермаркеті "Сільпо" покупцям пропонують лише імпортні кавуни і дині. За іспанську дину "Канталуп" тут просятьза кілограм, а за нідерладські кавуни -за кілограм.