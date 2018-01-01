Відійшов на 15 хвилин: у волинянина згорів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 13:55
Посеред лісу, що у Маневицькому районі, згорів автомобіль Audi A6 на іноземній реєстрації.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Власник автомобіля Сергій Сацик відійшов на 15 хвилин за відрами із чорницею. Чоловік стверджує, що це - підпал, але писати заяву про нього правоохоронцям боїться.
«Несправність я виключаю, бо місяць тому я заганяв її на комп'ютерну діагностику», - зазначає власник згорілого авто.
Ця Audi A6 двохтисячного року випуску - на іноземній реєстрації. Побоювання чоловіка підтвердили і в райвідділку.
Кримінал могли б відкрити, якби пожежники в акті огляду зазначили, що автомобіль підпалили, проте вони не складали такого документу. Все, що залишається чоловіку - здати рештки автівки на бляхах на металолом. Проте і тут Сергію Сацику не пощастило - хтось вже встиг покрасти деталі. Навіть гвинти з коліс повідкручували.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Власник автомобіля Сергій Сацик відійшов на 15 хвилин за відрами із чорницею. Чоловік стверджує, що це - підпал, але писати заяву про нього правоохоронцям боїться.
«Несправність я виключаю, бо місяць тому я заганяв її на комп'ютерну діагностику», - зазначає власник згорілого авто.
Ця Audi A6 двохтисячного року випуску - на іноземній реєстрації. Побоювання чоловіка підтвердили і в райвідділку.
Кримінал могли б відкрити, якби пожежники в акті огляду зазначили, що автомобіль підпалили, проте вони не складали такого документу. Все, що залишається чоловіку - здати рештки автівки на бляхах на металолом. Проте і тут Сергію Сацику не пощастило - хтось вже встиг покрасти деталі. Навіть гвинти з коліс повідкручували.
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