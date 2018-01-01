Відійшов на 15 хвилин: у волинянина згорів автомобіль. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Власник автомобіля Сергій Сацик відійшов на 15 хвилин за відрами із чорницею. Чоловік стверджує, що це - підпал, але писати заяву про нього правоохоронцям боїться.



«Несправність я виключаю, бо місяць тому я заганяв її на комп'ютерну діагностику», - зазначає власник згорілого авто.



Ця Audi A6 двохтисячного року випуску - на іноземній реєстрації. Побоювання чоловіка підтвердили і в райвідділку.



Кримінал могли б відкрити, якби пожежники в акті огляду зазначили, що автомобіль підпалили, проте вони не складали такого документу. Все, що залишається чоловіку - здати рештки автівки на бляхах на металолом. Проте і тут Сергію Сацику не пощастило - хтось вже встиг покрасти деталі. Навіть гвинти з коліс повідкручували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посеред лісу, що у Маневицькому районі, згорів автомобіль Audi A6 на іноземній реєстрації.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Власник автомобіля Сергій Сацик відійшов на 15 хвилин за відрами із чорницею. Чоловік стверджує, що це - підпал, але писати заяву про нього правоохоронцям боїться.«Несправність я виключаю, бо місяць тому я заганяв її на комп'ютерну діагностику», - зазначає власник згорілого авто.Ця Audi A6 двохтисячного року випуску - на іноземній реєстрації. Побоювання чоловіка підтвердили і в райвідділку.Кримінал могли б відкрити, якби пожежники в акті огляду зазначили, що автомобіль підпалили, проте вони не складали такого документу. Все, що залишається чоловіку - здати рештки автівки на бляхах на металолом. Проте і тут Сергію Сацику не пощастило - хтось вже встиг покрасти деталі. Навіть гвинти з коліс повідкручували.

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