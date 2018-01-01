Волинянки завоювали дві медалі на Чемпіонаті України зі спортивної ходьби





Чемпіонат проходить у Кропивницькому, - пише газета



Волинянка Яна Фарина стала переможницею на дистанції 10 000 м зі спортивної ходьби, а Валерія Шоломіцька завоювала срібло.



"Молодці наші зірочки!», - повідомляє в мережі facebook про нові спортивні досягнення юних спортсменів тренер Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.

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