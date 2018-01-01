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Волинянки завоювали дві медалі на Чемпіонаті України зі спортивної ходьби

Волинянки завоювали дві медалі на Чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Волиняни здобули перемоги на Чемпіонаті України зі спортивної ходьби.

Чемпіонат проходить у Кропивницькому, - пише газета Нове життя.

Волинянка Яна Фарина стала переможницею на дистанції 10 000 м зі спортивної ходьби, а Валерія Шоломіцька завоювала срібло.

"Молодці наші зірочки!», - повідомляє в мережі facebook про нові спортивні досягнення юних спортсменів тренер Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.

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Теги: спорт
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