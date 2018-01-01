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На «Ягодині» у волинського підприємця вилучили вантажівку з деревиною

На «Ягодині» у волинського підприємця вилучили вантажівку з деревиною
У пункті пропуску "Ягодин" митники викрили волинського підприємця, який протизаконно намагався експортувати лісоматеріали з дуба.

Зазначається, що згідно з експортною декларацією товар був вказаний як «клепка з деревини дуба» загальною вартістю понад 296 тисяч гривень, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

За висновками фахівця, фактично в транспортному засобі містилась не «клепка», а «дубові пиломатеріали, що мають радіальний розпил, нестругані, не шліфовані, без торцевих з’єднань».

Таким чином, волинський підприємець намагався приховати від митного контролю товар, подавши на нього неправдиві відомості. Такі дії, згідно зі статтею 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.

Нині лісоматеріали з дуба вагою 21 т, об’ємом 24 м куб тимчасово вилучено на склад митниці до прийняття судом рішення по суті заведеної за протоколом про порушення митних правил адміністративної справи.

На «Ягодині» у волинського підприємця вилучили вантажівку з деревиною
На «Ягодині» у волинського підприємця вилучили вантажівку з деревиною

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Теги: митники, Ягодин, дуб, ескпорт
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