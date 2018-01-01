На Волині рятувальники витягли з води пенсіонера

У Ковелі матроси-рятувальники врятували чоловіка, який ледь не втопився під час купання на міському пляжі річки Турія.Інцидент трапився 20 червня о 17:25 - інформує У ДСНС України у Волинській області.Так, раптово під час купання почав тонути 71-річний чоловік. Потерпілого одразу ж помітили матроси-рятувальники, які чергували того дня на рятувальному посту.Матроси вирушили на човні до пенсіонера й доправили його на сушу. Допомога наспіла вчасно: чоловік був знесилений і самотужки дістатися до берега не зумів би.Рятувальники надали потерпілому першу долікарську допомогу й невдовзі стан врятованого нормалізувався.Ковельський міський пляж визначений, як місце для відпочинку на воді, на ньому функціонує рятувальний пост, тому у літній період з 9:00 до 21:00 тут чергують матроси-рятувальники, які пройшли спеціальну підготовку.