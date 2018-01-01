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На Волині рятувальники витягли з води пенсіонера

На Волині рятувальники витягли з води пенсіонера
У Ковелі матроси-рятувальники врятували чоловіка, який ледь не втопився під час купання на міському пляжі річки Турія.

Інцидент трапився 20 червня о 17:25 - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Так, раптово під час купання почав тонути 71-річний чоловік. Потерпілого одразу ж помітили матроси-рятувальники, які чергували того дня на рятувальному посту.

Матроси вирушили на човні до пенсіонера й доправили його на сушу. Допомога наспіла вчасно: чоловік був знесилений і самотужки дістатися до берега не зумів би.

Рятувальники надали потерпілому першу долікарську допомогу й невдовзі стан врятованого нормалізувався.

Ковельський міський пляж визначений, як місце для відпочинку на воді, на ньому функціонує рятувальний пост, тому у літній період з 9:00 до 21:00 тут чергують матроси-рятувальники, які пройшли спеціальну підготовку.


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Теги: рятувальники, Турія, пенсіонер
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