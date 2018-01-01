На Волині рятувальники витягли з води пенсіонера
Сьогодні, 14:28
У Ковелі матроси-рятувальники врятували чоловіка, який ледь не втопився під час купання на міському пляжі річки Турія.
Інцидент трапився 20 червня о 17:25 - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Так, раптово під час купання почав тонути 71-річний чоловік. Потерпілого одразу ж помітили матроси-рятувальники, які чергували того дня на рятувальному посту.
Матроси вирушили на човні до пенсіонера й доправили його на сушу. Допомога наспіла вчасно: чоловік був знесилений і самотужки дістатися до берега не зумів би.
Рятувальники надали потерпілому першу долікарську допомогу й невдовзі стан врятованого нормалізувався.
Ковельський міський пляж визначений, як місце для відпочинку на воді, на ньому функціонує рятувальний пост, тому у літній період з 9:00 до 21:00 тут чергують матроси-рятувальники, які пройшли спеціальну підготовку.
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Інцидент трапився 20 червня о 17:25 - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Так, раптово під час купання почав тонути 71-річний чоловік. Потерпілого одразу ж помітили матроси-рятувальники, які чергували того дня на рятувальному посту.
Матроси вирушили на човні до пенсіонера й доправили його на сушу. Допомога наспіла вчасно: чоловік був знесилений і самотужки дістатися до берега не зумів би.
Рятувальники надали потерпілому першу долікарську допомогу й невдовзі стан врятованого нормалізувався.
Ковельський міський пляж визначений, як місце для відпочинку на воді, на ньому функціонує рятувальний пост, тому у літній період з 9:00 до 21:00 тут чергують матроси-рятувальники, які пройшли спеціальну підготовку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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