У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО





Про це написала Ірина Кашуба на порталі «



«Прошу встановити "лівньовку" з решіткою на дорозі по вулиці Сверстюка і Потапова», - пише лучанка.



Вона зазначає, що через негоду зайти в двір просто неможливо. Ірина Кашуба підкреслює, що на перехресті цих вулиць навіть утворюється «озеро», оскільки вода з верхніх вулиць біжить униз.



«Оскільки вулиця Потапова не облаштована тротуарами,то школярі,студенти та інші мешканці міста змушенні виходити на дорогу-на середину дороги не підеш,бо їздять авто, а з краю біжить вода», - розповідає жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять встановити канави з рештками по вулицях Сверстюка та Потапова.Про це написалана порталі « Відкрите місто ».«Прошу встановити "лівньовку" з решіткою на дорозі по вулиці Сверстюка і Потапова», - пише лучанка.Вона зазначає, що через негоду зайти в двір просто неможливо. Ірина Кашуба підкреслює, що на перехресті цих вулиць навіть утворюється «озеро», оскільки вода з верхніх вулиць біжить униз.«Оскільки вулиця Потапова не облаштована тротуарами,то школярі,студенти та інші мешканці міста змушенні виходити на дорогу-на середину дороги не підеш,бо їздять авто, а з краю біжить вода», - розповідає жінка.

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