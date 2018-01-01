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У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО

У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
У Луцьку просять встановити канави з рештками по вулицях Сверстюка та Потапова.

Про це написала Ірина Кашуба на порталі «Відкрите місто».

«Прошу встановити "лівньовку" з решіткою на дорозі по вулиці Сверстюка і Потапова», - пише лучанка.

Вона зазначає, що через негоду зайти в двір просто неможливо. Ірина Кашуба підкреслює, що на перехресті цих вулиць навіть утворюється «озеро», оскільки вода з верхніх вулиць біжить униз.

«Оскільки вулиця Потапова не облаштована тротуарами,то школярі,студенти та інші мешканці міста змушенні виходити на дорогу-на середину дороги не підеш,бо їздять авто, а з краю біжить вода», - розповідає жінка.
У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО

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Теги: Луцьк, Сверстюка, Потапова, проблема
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