У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
Сьогодні, 14:41
У Луцьку просять встановити канави з рештками по вулицях Сверстюка та Потапова.
Про це написала Ірина Кашуба на порталі «Відкрите місто».
«Прошу встановити "лівньовку" з решіткою на дорозі по вулиці Сверстюка і Потапова», - пише лучанка.
Вона зазначає, що через негоду зайти в двір просто неможливо. Ірина Кашуба підкреслює, що на перехресті цих вулиць навіть утворюється «озеро», оскільки вода з верхніх вулиць біжить униз.
«Оскільки вулиця Потапова не облаштована тротуарами,то школярі,студенти та інші мешканці міста змушенні виходити на дорогу-на середину дороги не підеш,бо їздять авто, а з краю біжить вода», - розповідає жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала Ірина Кашуба на порталі «Відкрите місто».
«Прошу встановити "лівньовку" з решіткою на дорозі по вулиці Сверстюка і Потапова», - пише лучанка.
Вона зазначає, що через негоду зайти в двір просто неможливо. Ірина Кашуба підкреслює, що на перехресті цих вулиць навіть утворюється «озеро», оскільки вода з верхніх вулиць біжить униз.
«Оскільки вулиця Потапова не облаштована тротуарами,то школярі,студенти та інші мешканці міста змушенні виходити на дорогу-на середину дороги не підеш,бо їздять авто, а з краю біжить вода», - розповідає жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Судитимуть волинянина, який намагався підкупити прокурора. ФОТО
Сьогодні, 15:02
У Польщі буревій пошкодив сотні будинків
Сьогодні, 14:43
У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
Сьогодні, 14:41
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Сьогодні, 14:32
На Волині рятувальники витягли з води пенсіонера
Сьогодні, 14:28