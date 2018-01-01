У Польщі буревій пошкодив сотні будинків
Сьогодні, 14:43
У п'ятницю, 22 червня, Польщу накрила негода, що зруйнувала майже 300 будинків.
Бурі, які пройшли над Польщею в четвер увечері та вночі, принесли чимало збитків, - пише Польське радіо.
Смертельною жертвою вихору став віце-бургомістр підваршавського містечка Воломін Роберт Маковський, його поранила гілляка, що обірвалася з дерева. Чоловік помер у лікарні. У подібних випадках зазнали травм ще декілька осіб.
За повідомленням Урядового центру безпеки, найбільше аварій в електромережах трапилося на Мазовші (центральний регіон Польщі). До півночі пожежники державної і добровольчої служб виїжджали майже 4400 разів в усій Польщі, прибирали завалені дерева, які блокували дороги і залізничні шляхи. Лише у Варшаві їх було понад сто. Буревій знищив або пошкодив покрівлю майже на 300 будинках.
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Бурі, які пройшли над Польщею в четвер увечері та вночі, принесли чимало збитків, - пише Польське радіо.
Смертельною жертвою вихору став віце-бургомістр підваршавського містечка Воломін Роберт Маковський, його поранила гілляка, що обірвалася з дерева. Чоловік помер у лікарні. У подібних випадках зазнали травм ще декілька осіб.
За повідомленням Урядового центру безпеки, найбільше аварій в електромережах трапилося на Мазовші (центральний регіон Польщі). До півночі пожежники державної і добровольчої служб виїжджали майже 4400 разів в усій Польщі, прибирали завалені дерева, які блокували дороги і залізничні шляхи. Лише у Варшаві їх було понад сто. Буревій знищив або пошкодив покрівлю майже на 300 будинках.
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