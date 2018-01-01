У Польщі буревій пошкодив сотні будинків

У п'ятницю, 22 червня, Польщу накрила негода, що зруйнувала майже 300 будинків.Бурі, які пройшли над Польщею в четвер увечері та вночі, принесли чимало збитків, - пише Польське радіо.Смертельною жертвою вихору став віце-бургомістр підваршавського містечка Воломін, його поранила гілляка, що обірвалася з дерева. Чоловік помер у лікарні. У подібних випадках зазнали травм ще декілька осіб.За повідомленням Урядового центру безпеки, найбільше аварій в електромережах трапилося на Мазовші (центральний регіон Польщі). До півночі пожежники державної і добровольчої служб виїжджали майже 4400 разів в усій Польщі, прибирали завалені дерева, які блокували дороги і залізничні шляхи. Лише у Варшаві їх було понад сто. Буревій знищив або пошкодив покрівлю майже на 300 будинках.