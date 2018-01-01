вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі буревій пошкодив сотні будинків

У Польщі буревій пошкодив сотні будинків
У п'ятницю, 22 червня, Польщу накрила негода, що зруйнувала майже 300 будинків.

Бурі, які пройшли над Польщею в четвер увечері та вночі, принесли чимало збитків, - пише Польське радіо.

Смертельною жертвою вихору став віце-бургомістр підваршавського містечка Воломін Роберт Маковський, його поранила гілляка, що обірвалася з дерева. Чоловік помер у лікарні. У подібних випадках зазнали травм ще декілька осіб.

За повідомленням Урядового центру безпеки, найбільше аварій в електромережах трапилося на Мазовші (центральний регіон Польщі). До півночі пожежники державної і добровольчої служб виїжджали майже 4400 разів в усій Польщі, прибирали завалені дерева, які блокували дороги і залізничні шляхи. Лише у Варшаві їх було понад сто. Буревій знищив або пошкодив покрівлю майже на 300 будинках.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, буревій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Судитимуть волинянина, який намагався підкупити прокурора. ФОТО
Сьогодні, 15:02
У Польщі буревій пошкодив сотні будинків
Сьогодні, 14:43
У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
Сьогодні, 14:41
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
Обірвані дроти, повалені дерева і змитий тротуар: наслідки буревію в Луцьку Обірвані дроти, повалені дерева і змитий тротуар: наслідки буревію в Луцьку
19 червень, 11:41
У Польщі туристичний автобус потрапив в аварію: 2 загинули, 16 травмовані У Польщі туристичний автобус потрапив в аварію: 2 загинули, 16 травмовані
18 червень, 10:56
Волинянин «кидав» на гроші людей, обіцяючи документи для виїзду в Польщу Волинянин «кидав» на гроші людей, обіцяючи документи для виїзду в Польщу
12 червень, 15:52
У Польщі розбився український літак, є постраждалі, - ЗМІ У Польщі розбився український літак, є постраждалі, - ЗМІ
10 червень, 02:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Судитимуть волинянина, який намагався підкупити прокурора. ФОТО
Сьогодні, 15:02
 0
У Польщі буревій пошкодив сотні будинків
Сьогодні, 14:43
 0
У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Сьогодні, 14:32
 0
Медіа
відео
1/8