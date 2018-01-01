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Судитимуть волинянина, який намагався підкупити прокурора. ФОТО

Судитимуть волинянина, який намагався підкупити прокурора. ФОТО
На Волині судитимуть чоловіка, який намагався підкупити працівника Маневицької місцевої прокуратури.

Так, 19 квітня цього року 28-річний мешканець міста Ківерці за 4 тис. грн. намагався вирішити з прокурором питання про не невжиття ним заходів щодо накладення арешту на автомобіль, яким здійснювали перевезення металобрухту без супроводжуючих документів та повернення транспортного засобу й вантажу власнику, - інформує прес-служба прокуратури області.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).

Подальшу його долю вирішуватиме суд.

Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.


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Теги: суд, хабар, прокурор
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