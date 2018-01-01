Судитимуть волинянина, який намагався підкупити прокурора. ФОТО
Сьогодні, 15:02
На Волині судитимуть чоловіка, який намагався підкупити працівника Маневицької місцевої прокуратури.
Так, 19 квітня цього року 28-річний мешканець міста Ківерці за 4 тис. грн. намагався вирішити з прокурором питання про не невжиття ним заходів щодо накладення арешту на автомобіль, яким здійснювали перевезення металобрухту без супроводжуючих документів та повернення транспортного засобу й вантажу власнику, - інформує прес-служба прокуратури області.
Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 19 квітня цього року 28-річний мешканець міста Ківерці за 4 тис. грн. намагався вирішити з прокурором питання про не невжиття ним заходів щодо накладення арешту на автомобіль, яким здійснювали перевезення металобрухту без супроводжуючих документів та повернення транспортного засобу й вантажу власнику, - інформує прес-служба прокуратури області.
Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду
Сьогодні, 15:31
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Судитимуть волинянина, який намагався підкупити прокурора. ФОТО
Сьогодні, 15:02
У Польщі буревій пошкодив сотні будинків
Сьогодні, 14:43
У Луцьку через негоду затоплює двір. ФОТО
Сьогодні, 14:41