Судитимуть волинянина, який намагався підкупити прокурора. ФОТО

На Волині судитимуть чоловіка, який намагався підкупити працівника Маневицької місцевої прокуратури.Так, 19 квітня цього року 28-річний мешканець міста Ківерці за 4 тис. грн. намагався вирішити з прокурором питання про не невжиття ним заходів щодо накладення арешту на автомобіль, яким здійснювали перевезення металобрухту без супроводжуючих документів та повернення транспортного засобу й вантажу власнику, - інформує прес-служба прокуратури області.Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).Подальшу його долю вирішуватиме суд.Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.