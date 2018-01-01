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У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду

У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду
У Луцьку в зв'язку з проведенням ремонтних робіт теплових мереж декілька вулиць міста залишаться без гарячої води.

Про це йдеться на сайті ДКП "Луцьктепло".

Так, з понеділка, 25 червня, до будинків, приєднаних до котельні, розташованої за адресою вул. Шевченка, 3 та дахової котельні в будинку на вул. Кравчука, 11-в буде припинено подачу гарячої води.

Згідно графіка, роботи будуть тривати до 9 липня включно, а відновлення гарячого водопостачання очікується наступного дня.

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Теги: відключення, вода
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