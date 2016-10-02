Президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію, подав у відставку
Сьогодні, 15:58
Діючий президент Асоціації міні-футболу Волині Сергій Голоскоков, який вболівав за агресора на Чемпіонаті Світу з футболу у Росії, подав у відставку.
Про це стало відомо на засіданні виконкому АМФВ, який відбувся 22 червня, пише сайт асоціації.
Розглянувши заяву та заслухавши особисто заявника, Виконком одноголосно вирішив задовільнити прохання Сергія Голоскокова та звільнити його із займаної посади.
Згідно Статуту за відсутності президента до наступної Конференції його повноваження виконуватиме віце-президент АМФВ Руслан Корпош.
Нагадаємо, Сергій Голоскоков, який має громадянство України, «засвітився» на святкуванні перемоги Росії на Чемпіонаті Світу з «триколором» у руках.
У своїй промові під час засідання екс-президент АМФВ Сергій Голоскоков коротко відзвітувався про 10 років роботи Асоціації футзалу Волині.
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Він від душі подякував всій команді АМФВ, головам комітетів, корпусу арбітрів і діючим гравцям та побажав всім щастя, здоров’я, красивих перемог та спортивного довголіття.
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Про це стало відомо на засіданні виконкому АМФВ, який відбувся 22 червня, пише сайт асоціації.
Розглянувши заяву та заслухавши особисто заявника, Виконком одноголосно вирішив задовільнити прохання Сергія Голоскокова та звільнити його із займаної посади.
Згідно Статуту за відсутності президента до наступної Конференції його повноваження виконуватиме віце-президент АМФВ Руслан Корпош.
Нагадаємо, Сергій Голоскоков, який має громадянство України, «засвітився» на святкуванні перемоги Росії на Чемпіонаті Світу з «триколором» у руках.
У своїй промові під час засідання екс-президент АМФВ Сергій Голоскоков коротко відзвітувався про 10 років роботи Асоціації футзалу Волині.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я не подумав, що це викладуть у Фейсбуці, – президент асоціації міні-футболу Волині
Він від душі подякував всій команді АМФВ, головам комітетів, корпусу арбітрів і діючим гравцям та побажав всім щастя, здоров’я, красивих перемог та спортивного довголіття.
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Коментарі 4
А тепер збирає манатки і їде жити в малоросію, як кажуть бабло не пахне, а продати україну за фантики це пльове діло. Як то кажуть свою функцію виконав пора до дому. Іначе нічим іншим пояснити дії цієї людини не можна.
А в мобілізацію в АТО Ви підете замість його?
Він хороша людина. Зробив фігню просто.
Він хороша людина. Зробив фігню просто.
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