Президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію, подав у відставку

Сергій Голоскоков, який вболівав за агресора на Чемпіонаті Світу з футболу у Росії, подав у відставку.



Про це стало відомо на засіданні виконкому АМФВ, який відбувся 22 червня, пише



Розглянувши заяву та заслухавши особисто заявника, Виконком одноголосно вирішив задовільнити прохання Сергія Голоскокова та звільнити його із займаної посади.



Згідно Статуту за відсутності президента до наступної Конференції його повноваження виконуватиме віце-президент АМФВ Руслан Корпош.



Нагадаємо, Сергій Голоскоков, який має громадянство України, «засвітився» на святкуванні перемоги Росії на Чемпіонаті Світу з «триколором» у руках.



У своїй промові під час засідання екс-президент АМФВ Сергій Голоскоков коротко відзвітувався про 10 років роботи Асоціації футзалу Волині.



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Він від душі подякував всій команді АМФВ, головам комітетів, корпусу арбітрів і діючим гравцям та побажав всім щастя, здоров’я, красивих перемог та спортивного довголіття.

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