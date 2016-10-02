вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію, подав у відставку

Президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію, подав у відставку
Діючий президент Асоціації міні-футболу Волині Сергій Голоскоков, який вболівав за агресора на Чемпіонаті Світу з футболу у Росії, подав у відставку.

Про це стало відомо на засіданні виконкому АМФВ, який відбувся 22 червня, пише сайт асоціації.

Розглянувши заяву та заслухавши особисто заявника, Виконком одноголосно вирішив задовільнити прохання Сергія Голоскокова та звільнити його із займаної посади.

Згідно Статуту за відсутності президента до наступної Конференції його повноваження виконуватиме віце-президент АМФВ Руслан Корпош.

Нагадаємо, Сергій Голоскоков, який має громадянство України, «засвітився» на святкуванні перемоги Росії на Чемпіонаті Світу з «триколором» у руках.

У своїй промові під час засідання екс-президент АМФВ Сергій Голоскоков коротко відзвітувався про 10 років роботи Асоціації футзалу Волині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я не подумав, що це викладуть у Фейсбуці, – президент асоціації міні-футболу Волині

Він від душі подякував всій команді АМФВ, головам комітетів, корпусу арбітрів і діючим гравцям та побажав всім щастя, здоров’я, красивих перемог та спортивного довголіття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, скандал, Луцьк, Голоскоков, Волинь, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А тепер збирає манатки і їде жити в малоросію, як кажуть бабло не пахне, а продати україну за фантики це пльове діло. Як то кажуть свою функцію виконав пора до дому. Іначе нічим іншим пояснити дії цієї людини не можна.
Відповісти
А в мобілізацію в АТО Ви підете замість його?
Відповісти
Він хороша людина. Зробив фігню просто.
Відповісти
Він хороша людина. Зробив фігню просто.
Відповісти
Вибір редактора
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грози та шквали: синоптики попереджають про негоду
Сьогодні, 16:25
На Волині не вистачає водіїв «швидких»
Сьогодні, 16:05
Президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію, подав у відставку
Сьогодні, 15:58
Повідомили про стан дитини, яка випала з вікна у Луцьку
Сьогодні, 15:39
У Луцьку на деяких вулицях відключать гарячу воду
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
«Русская школа»: волинській бібліотеці підкидають пропагандистську літературу «Русская школа»: волинській бібліотеці підкидають пропагандистську літературу
24 травень, 13:56
Луцьк: учасника скандального візиту до Росії виключили з виконкому Луцьк: учасника скандального візиту до Росії виключили з виконкому
14 травень, 10:43
На Тернопільщині побили луцьких журналістів. ФОТО На Тернопільщині побили луцьких журналістів. ФОТО
20 квітень, 16:02
Волинь-Карпати. Детальний огляд футбольного поєдинку Волинь-Карпати. Детальний огляд футбольного поєдинку
02 жовтень, 2016, 21:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Сьогодні, 14:32
 1
Обрали заступника голови Любешівської райради
Сьогодні, 16:43
 0
Грози та шквали: синоптики попереджають про негоду
Сьогодні, 16:25
 0
На Волині не вистачає водіїв «швидких»
Сьогодні, 16:05
 0
Президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію, подав у відставку
Сьогодні, 15:58
 0
Медіа
відео
1/8